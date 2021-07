in

Throg, ou Puddlegup, a été introduit pour la première fois dans une histoire de Thor des années 1980, qui a vu le dieu du tonnerre lui-même transformé en grenouille. C’est à cette époque que Thor s’est lié d’amitié avec Puddlegup et sa communauté de grenouilles basée à Central Park. Puddlegup finirait par révéler à Thor qu’il était autrefois un humain et, plus tard, la grenouille trouverait un éclat du marteau de Thor, Mjölnir, avec lequel il deviendrait Throg – la grenouille du tonnerre !