Un éditorial du Wall Street Journal ravage les faux récits des médias à partir de 2021

Le comité de rédaction du Wall Street Journal a critiqué la « conformité » des médias grand public aux faux récits politiques tout au long de 2021, appelant ses délinquants les plus notoires pour avoir poussé des histoires qui reflétaient un ensemble particulier de valeurs et favorisaient généralement les démocrates.

Dans un éditorial de jeudi, le conseil d’administration a énuméré les pires « récits » médiatiques de l’année qui se sont avérés faux, des médias libéraux refusant initialement de considérer la théorie des fuites de laboratoire sur les origines de COVID-19 à l’appel clair du dossier Steele comme preuve de la collusion russe avec la campagne Trump, et a fait valoir qu’ils étaient la raison pour laquelle de nombreux Américains ne faisaient plus confiance aux médias.

Christopher Steele, un ancien espion britannique qui a écrit un dossier en 2016 sur les liens présumés entre Donald Trump et Vladimir Poutine, arrive à la Haute Cour de Londres pour une audience dans l’affaire en diffamation intentée contre lui par l’homme d’affaires russe Aleksej Gubarev. Date de la photo : vendredi 24 juillet 2020. Crédit photo doit se lire : Aaron Chown/PA Wire (Photo d’Aaron Chown/PA Images via .) ((Photo d’Aaron Chown/PA Images via .))

« L’année 2021 qui se termine cette semaine n’était pas le retour à la normale promis par le président Biden, mais elle était inestimable à un égard. C’était l’année où la conformité qui caractérise la politique et les médias américains a été exposée pour ses erreurs comme jamais auparavant, » a écrit le conseil d’administration.

« Par conformité, nous entendons le consensus politique et médiatique progressiste qui se forme rapidement autour d’un problème puis se renforce quels que soient les arguments concurrents ou les nouvelles informations », a-t-il ajouté.

Le conseil d’administration a fait valoir qu’une telle conformité concernait un ensemble partagé de valeurs et de préférences politiques qui ont conduit aux mêmes conclusions sur un événement particulier de la part des médias progressistes, qui ont renforcé le « récit » d’une histoire. Il a spécifiquement cité le Washington Post, Bloomberg, le Financial Times, le New York Times et l’Atlantic comme exemples.

« Les politiciens et la presse alimentent le récit de fuites et d’histoires qu’ils poursuivent – ou, tout aussi important, de ce qu’ils ne poursuivent pas. Les désaccords sont rares, voire inexistants, car le coût peut être l’ostracisme ou la perte de carrières », a écrit le conseil d’administration, comme lorsque le rédacteur d’opinion du New York Times, James Bennet, a été évincé pour avoir publié un éditorial de 2020 du sénateur Tom Cotton, R-Ark., qui appelait à utiliser l’armée pour contrôler les émeutes.

« Ce n’est que lorsqu’il est exposé au fil du temps comme faux que la conformité se brise, et généralement seulement s’il y a des conséquences politiques négatives pour les démocrates », a-t-il ajouté. « La grâce salvatrice est que parfois la réalité est impossible à ignorer, et 2021 a été l’année où cela s’est produit lors de certains des plus grands événements de notre temps. »

L’acteur Jussie Smollett, au centre, quitte le palais de justice de Leighton avec des frères et sœurs non identifiés, le jeudi 9 décembre 2021, à Chicago, à la suite du verdict de son procès. Smollett a été reconnu coupable de cinq des six chefs d’accusation pour lesquels il a organisé une attaque raciste anti-gay contre lui-même il y a près de trois ans, puis a menti à la police de Chicago à ce sujet. (AP Photo/Nam Y. Huh) (AP Photo/Nam Y. Huh)

Le conseil d’administration a noté plusieurs histoires dans lesquelles les médias ont poussé un récit particulier qui s’est avéré faux ou prématuré, notamment en déclarant que la théorie de l’origine des fuites de laboratoire du coronavirus a été démystifiée, en affirmant que les blocages arrêtent la propagation du coronavirus, le dossier Steele et la Russie récit de collusion, arguments selon lesquels vilipender la police empêcherait le crime et la précipitation à défendre l’acteur Jussie Smollett contre ses fausses allégations d’être victime d’un crime haineux.

« La raison pour laquelle tant d’Américains ne font pas confiance aux médias, c’est parce qu’ils ont appris par expérience que le consensus qu’on leur dit est une vérité inattaquable s’avérera souvent faux », a écrit le conseil d’administration.