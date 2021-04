Un éducateur Bitcoin de 3 ans interviewe Michael Saylor

Lily Knight, trois ans, «la plus jeune éducatrice Bitcoin au monde», a interviewé le fondateur du milliardaire MicroStrategy Michael Saylor pour sa chaîne YouTube dans une vidéo qui a été diffusée le 13 avril.

Dans l’interview, Lily a noté que l’accumulation par Saylor de plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin depuis août 2020 avait été un «mouvement de balle».

L’enfant en bas âge et “hodler” non confirmé est devenu une sorte de sensation de flacon dans l’espace crypto à la mi-février après qu’elle (avec l’aide de ses parents) ait publié une vidéo expliquant la dynamique de Bitcoin en utilisant des bonbons Skittles.

La vidéo a attiré l’attention de Saylor et de son collègue milliardaire crypto Tyler Winklevoss et tous deux ont retweeté la vidéo. Winklevoss a ajouté que «Lily, âgée de 3 ans, comprend le Bitcoin mieux que la plupart des banquiers centraux.»

Le père de Lily a noté dans un fil Reddit que «l’idée ridicule» d’interviewer Saylor était venue après qu’il eut tendu la main pour remercier la plus grande pom-pom girl Bitcoin du monde pour avoir retweeté la vidéo. Saylor était sensible à l’idée. Son père a révélé que la vidéo nécessitait beaucoup de montage, car il devait «plaider et soudoyer» Lily pour qu’elle reste immobile, car ils ont pré-enregistré les questions pour que le fondateur de MicroStrategy réponde plus tard:

«Nous avons enregistré sa version de l’interview, puis nous avons zoomé avec lui et joué ses questions, en nous arrêtant après chacune d’entre elles pour qu’il réponde. Je souhaite que nous puissions le faire en direct, mais elle est tellement imprévisible à cet âge … elle pourrait bien éclater dans une chanson Frozen ou quelque chose lol Peut-être quand elle sera un peu plus âgée.

Je ne suis normalement pas nerveux à propos de #Bitcoin, mais il est presque impossible d’obtenir une invitation à apparaître sur le @LilyKnightShow. https://t.co/FVL9lWTTce – Michael Saylor (@michael_saylor) 12 avril 2021

La première question posée par Lily était: «Quand avez-vous acheté Bitcoin pour la première fois? Qu’est-ce qui vous a convaincu d’acheter? ». Saylor a déclaré qu’il était à la recherche de nouvelles stratégies de trésorerie pour préserver la valeur pour les actionnaires en mars 2020, en raison d’un «soupçon rongeant que l’argent a été cassé». Saylor a ajouté que:

«Je suis allé dans une quête folle pour trouver une solution. Et j’ai été ravi de découvrir Bitcoin, une réserve de valeur sur de longues périodes. Donc, une fois que j’ai découvert Bitcoin et compris toutes ses caractéristiques en tant que réseau de surveillance numérique, j’ai commencé à l’acheter et je ne me suis pas arrêté.

Le jeune «éducateur en crypto» a déclaré que «beaucoup de gens sont confus par Bitcoin» et a demandé à Saylor «Quelle est selon vous la plus grande idée fausse? Le milliardaire a déclaré que les gens caractérisent souvent le Bitcoin comme une simple idée d’investissement ou un actif spéculatif, mais il le décrit comme le «premier réseau de surveillance au monde»:

«Bitcoin est le premier réseau de surveillance numérique au monde, et c’est une technologie. Et quand vous commencez à y penser comme une meilleure technologie pour l’argent, vous vous rendez compte qu’il ne s’agit pas simplement d’un métier. C’est en fait une façon de penser au monde. »

Cela a peut-être dépassé la tête de Lily.

Elle a terminé en demandant: “Quelle est la prochaine pour vous?” avec Saylor répondant qu’il a hâte de faire tout ce qu’il peut pour diffuser Bitcoin à des milliards de personnes et aussi pour éduquer le monde sur les avantages de Bitcoin »

«Et quand j’aurai du temps libre, je vais m’acheter un peu plus de Bitcoin», a-t-il ajouté.