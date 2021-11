Un éducateur donne aux parents des conseils pour s’assurer que les enfants n’apprennent pas la théorie critique de la race

L’administrateur de l’école de l’Indiana, Tony Kinnett, a expliqué jeudi à « Tucker Carlson Tonight » comment les écoles utilisent une mauvaise direction pour insuffler une théorie critique de la race dans la salle de classe et fournit des conseils aux parents pour lutter contre le programme.

TONY KINNETT : La première chose que vous [parents] devrait faire est de parler aux enseignants de vos enfants. Tant de mes parents avaient de grandes conversations avec moi chaque semaine sur ce qui se passait non seulement dans ma classe, mais à l’intérieur de l’école. Il y a ce mythe très intéressant de la gauche selon lequel tous les enseignants sont à gauche, et la droite le croit. Beaucoup d’enseignants veulent juste aller enseigner et sont heureux d’avoir des discussions avec les parents. Cependant, si vous trouvez qu’un enseignant n’est pas coopératif, qu’il enseigne des choses qui ne devraient vraiment pas être enseignées en classe, qu’il traite votre enfant différemment en fonction de sa couleur, vous avez la responsabilité d’aller voir le directeur et le surintendant, et si cela ne fonctionne pas, vous devriez vraiment envisager d’élire un conseil scolaire bien meilleur qui servira votre communauté en fonction du mérite et non de la couleur.

