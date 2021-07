Un effort juridique vise la promotion par le gouvernement du Minnesota de la théorie critique de la race, Black Lives Matter ⋆ .

Les entités gouvernementales du Minnesota ont exercé des représailles contre les employés philippins et amérindiens pour leur opposition aux politiques et pratiques sur le lieu de travail influencées par la théorie critique de la race (CRT), selon des plaintes fédérales pour discrimination organisées par un cabinet d’avocats d’intérêt public.

L’Upper Midwest Law Center (UMLC) prévoit également de poursuivre un district scolaire pour violations du Premier amendement et environnement d’apprentissage hostile en faisant la promotion de Black Lives Matter tout en refusant d’autoriser les slogans perçus comme le contestant, selon un projet de procès.

Les plaintes de la US Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) déposées par le médecin Tara Gustilo et le père et le fils des employés hospitaliers Joseph et Aaron Norgren ont été déposées il y a un mois mais n’ont été divulguées que cette semaine. L’UMLC a tenu une conférence de presse lundi au Capitole pour annoncer l’effort, a rapporté Pioneer Press.

Le procès prévu allègue que le district scolaire indépendant 194 a formellement interdit aux enseignants d’afficher des affiches Black Lives Matter dans les salles de classe depuis septembre. Pourtant, il a approuvé une “Série d’affiches inclusives” en avril qui comprend deux affiches BLM, qui disent que le district “se tient[s] avec le mouvement pour la justice sociale » représenté par le slogan.

Lorsque le plaignant Bob Cajune, un amérindien et contribuable, a demandé si les enseignants et les étudiants pouvaient afficher des panneaux All Lives Matter et Blue Lives Matter, la coordinatrice des actions Lydia Lindsoe a déclaré que ceux-ci étaient interdits car les messages avaient été “créés spécifiquement en opposition” à BLM. Elle a ajouté que “de nombreux membres du personnel et des familles” ont demandé des affiches BLM.

Non seulement ce « discours privé favorisé » viole les règles de neutralité des points de vue dans un forum public désigné, mais la formulation sur les affiches du district exprime un soutien à l’organisation marxiste BLM et à son « idéologie séparatiste, suprémaciste et raciste », le bref dit.

Cela crée également un environnement hostile pour la fille mineure de la plaignante Kalynn Wendt NW et d’autres étudiants “parce qu’il promeut le racisme et l’inégalité raciale, au lieu de l’unité et de l’égalité”.

Le district n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lorsqu’il a fourni le projet de poursuite.

D’autres poursuites sont à venir, a déclaré le président de l’UMLC, Doug Seaton, à Just the News, qualifiant les plaintes de l’EEOC de «première étape requise» pour les litiges. Il s’attend à déposer le litige du district scolaire “dans une semaine environ” car les clients l’examinent toujours et d’autres plaignants pourraient se joindre à nous.

Les trois plaintes de l’EEOC partagent des passages identiques sur le CRT en tant qu’« idéologie raciale essentialiste qui présuppose un conflit racial à somme nulle » et citent la même littérature de théoriciens du CRT, dont Ibram Kendi et Robin DiAngelo.

Les Norgren et Gustilo en sont venus à voir le CRT non pas comme « une continuation du mouvement des droits civiques, mais plutôt comme une répudiation de celui-ci », après avoir pris en compte leurs propres expériences « en tant que personne de couleur en Amérique ».

Le système de santé Hennepin, basé à Minneapolis, a démis Gustilo de la présidence de son département d’obstétrique-gynécologie après avoir été en désaccord avec ses “soins séparés basés sur la race” et exprimé des critiques similaires à l’encontre du CRT sur Facebook, selon sa plainte.

Son renvoi constituait une discrimination raciale en raison de l’origine philippine de Gustilo et du refus d’embrasser « l’essentialisme racial » attendu d’une minorité raciale à la suite de la mort de George Floyd, qui a déclenché des émeutes et des pillages à Minneapolis. La plainte indique que ses trois enfants sont « considérés comme noirs par la société ».

Un supérieur a menacé à plusieurs reprises de rétrograder Gustilo sans fondement malgré ses notes élevées dans la direction du département “pendant plusieurs années sans aucune préoccupation ou plainte formelle portée à mon attention concernant mes capacités de leadership”, a-t-elle écrit. Les cadres et les ressources humaines ont également cité ses publications sur Facebook comme sapant sa « capacité à diriger ».

Gustilo n’a pas répondu à une requête Facebook ou à un e-mail sur son compte à l’Université du Minnesota, qui l’identifie comme professeur d’OBGYN mais n’est pas mentionné sur sa page LinkedIn. Sa plainte fait référence de manière énigmatique à la discrimination et aux représailles auxquelles elle a été confrontée et qui « ne relèvent pas de la compétence de l’EEOC » – des allégations qu’elle poursuivra dans un autre lieu.

Hennepin Healthcare a déclaré à Just the News qu’il n’avait pas reçu la plainte, qui est datée du 25 juin et marquée « remis en main propre », et il ne commente pas les litiges en cours.

La Fondation contre l’intolérance et le racisme (FAIR) a annoncé séparément la plainte de Gustilo mardi. Il a dit qu’elle est représentée par un avocat de son réseau, Daniel Cragg, et qu’elle collecte des fonds pour son cas.

Aucun des deux groupes n’a mentionné l’autre dans son annonce. L’entreprise de Cragg est un “bénévole de l’UMLC … et FAIR nous aide”, a déclaré Seaton à Just the News. “C’est ça.” (Il manque la page de couverture dans la version UMLC de sa plainte, qui identifie Cragg.)

Dans des plaintes distinctes mais connexes, les Norgrens allèguent que l’hôpital de sécurité du Minnesota, un établissement psychiatrique, a fait preuve de discrimination et a exercé des représailles contre eux en tant qu’autochtones et chrétiens.

Joseph, le père, a déclaré qu’il avait été « licencié de manière constructive » le 6 janvier en raison d’un environnement de travail hostile qui l’avait amené à prendre sa retraite plusieurs années plus tôt que prévu, perdant ainsi une pension plus élevée.

L’été dernier, son superviseur lui a ordonné de suivre une formation antiraciste centrée sur le travail de Kendi, qui disait que Joseph n’avait pas le droit de nier être raciste, qu’il devait accepter les États-Unis comme “la source” de ses idées racistes, et sa résistance est due à ” blancheur intériorisée.

Le père s’est “généralement” opposé à cette formation, mais s’est vu spécifiquement refuser une exemption religieuse de la formation “Au-delà du binaire” de l’hôpital, qui disait qu’il n’était pas autorisé à contester l’identité de genre revendiquée de quiconque.

Deux ans plus tôt, son superviseur lui avait demandé « combien de genres existaient » et avait dit à Joseph qu’il « pourrait être licencié pour ma façon de penser ou de parler » parce qu’il avait répondu deux. « À partir de là », Joseph et son fils ont tous deux été traités différemment à l’hôpital.

Aaron Norgren a fait les mêmes affirmations à propos des deux formations, y compris l’exemption religieuse refusée, et a attribué « la discrimination à laquelle je suis encore fréquemment confrontée » à la conversation impromptue entre son père et son superviseur sur l’identité de genre. Il a mentionné un incident tangible de représailles : se voir refuser un jour de congé pour mauvais temps, « une pratique qui normalement n’est même pas remise en question ».

Le ministère des Services sociaux, la cible de leurs plaintes, “s’est engagé en faveur d’une culture d’équité qui favorise des résultats équitables pour les communautés du Minnesota”, et il fournit aux employés “des outils et des compétences” pour le faire, selon une déclaration fournie par le porte-parole. Katie Bauer.

Il ne commente pas les plaintes de l’EEOC mais les prend “au sérieux et examine attentivement les circonstances entourant les plaintes pour s’assurer qu’elles sont conformes aux lois et règlements”.