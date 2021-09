Un effort soutenu par Paul Allen achève un atlas révolutionnaire des récifs coralliens de la Terre pour aider à la conservation

in

Corail dans l’atoll d’Ailinginae aux Îles Marshall. (Photo de Greg Asner)

Après quatre ans de collaboration, une équipe internationale de chercheurs et d’institutions a produit l’Allen Coral Atlas, la première carte mondiale des récifs coralliens peu profonds. Les récifs abritent environ 25% de toute la vie marine, mais la moitié a été perdue en raison du blanchissement provoqué par les vagues de chaleur. Les efforts de conservation sont cruciaux pour leur survie.

Le projet a été initié par feu Paul Allen, co-fondateur de Microsoft et philanthrope décédé en 2018.

Allen était passionné par la santé des océans et a plongé sur les récifs coralliens, témoin de leur détérioration. Sa société Vulcan, basée à Seattle, a contribué 9 millions de dollars à l’atlas, ainsi que du temps du personnel pour la gestion de projet, l’ingénierie et le développement Web. Les co-financeurs ont fourni 2 millions de dollars.

«Nous sommes dans un moment vraiment important en ce moment. Nous sommes au milieu d’une crise climatique, d’une crise de la biodiversité et d’une crise des récifs coralliens. Et les gouvernements travaillent maintenant ensemble pour réfléchir à la façon dont nous allons faire face à ces crises », a déclaré Chuck Cooper, directeur général des affaires gouvernementales de Vulcan. « Les récifs coralliens sont au cœur de la crise climat-biodiversité. »

Une image de l’Allen Coral Atlas montrant le blanchissement des coraux en Nouvelle-Calédonie capturée en mai 2021. (Cliquez pour agrandir)

L’Atlas de corail Allen a été créé grâce à un partenariat entre Vulcan ; Université de l’État d’Arizona; Planet, qui exploite la plus grande flotte de satellites d’imagerie terrestre ; Société géographique nationale; et l’Université du Queensland en Australie. La célèbre biologiste marine et experte en corail Ruth Gates a aidé à lancer l’effort ; elle est décédée par hasard des semaines après Allen.

Pour construire l’atlas, Planet a fourni près de 2 millions d’images satellite, que les chercheurs de l’ASU ont ajustées pour tenir compte de la distorsion de l’atmosphère et de l’eau. L’Université du Queensland a appliqué l’apprentissage automatique aux images et a utilisé des données supplémentaires pour créer les cartes. National Geographic a travaillé avec des groupes de conservation sur la façon d’utiliser l’atlas.

Vulcan a établi des liens avec les gouvernements et les agences intergouvernementales pour comprendre ce dont ils avaient besoin dans l’outil, a aidé à affiner la plate-forme pour répondre à ces besoins et s’est assuré que les parties intéressées étaient au courant de l’atlas une fois terminé. Le projet a maintenant des liens avec l’ensemble des quelque 100 pays qui ont des récifs coralliens à l’intérieur de leurs frontières.

Une fois l’atlas opérationnel, ASU sera le chef de projet et dirigera l’ajout de nouvelles fonctionnalités. La plate-forme mettra continuellement à jour les cartes afin de voir des événements tels que le blanchissement en temps quasi réel et de surveiller d’autres changements dans les écosystèmes.

Les caractéristiques de l’atlas comprennent :

Des cartes couvrant près de 100 000 milles carrés de récifs coralliens peu profonds Des informations, notamment des contours des zones marines protégées et des détails montrant les coraux, les herbiers, les rochers, le sable et d’autres caractéristiques Un système de surveillance du blanchissement Des images jusqu’à une profondeur de 15 mètres dans l’eau et une résolution de 3,7 mètres

L’atlas, qui est gratuit pour le public, est déjà utilisé par des pays du monde entier. Les îles Salomon et Fidji utilisent l’outil pour développer des aires marines protégées, tandis que les Bahamas l’utilisent pour sélectionner les meilleures zones pour la restauration des récifs coralliens où ils « replantent » le corail qui a été cultivé en pépinière.

Michael Markovina, directeur du programme marin de la Wildlife Conservation Society pour la Tanzanie, mène des recherches sur le terrain sur les récifs coralliens. (Photo Michael Markovina)

L’outil de blanchiment, qui a été développé à Hawaï, peut avertir qu’un récif est en danger en raison d’une vague de chaleur marine. Le gouvernement hawaïen et les chercheurs ont mis au point des mesures de protection que les gens peuvent prendre lors d’un événement de blanchiment pour éliminer ce qu’on appelle le stress secondaire. Cela inclut la réduction de l’utilisation du récif ou de la pêche dans la région.

“Des contraintes supplémentaires peuvent faire la différence entre survivre et ne pas survivre parmi les coraux”, a déclaré Greg Asner, directeur général de l’Allen Coral Atlas et chef du Center for Global Discovery and Conservation de l’ASU. Asner, qui est basé à Hawaï, a pris la parole lors d’un événement médiatique aujourd’hui annonçant l’achèvement de l’atlas.

Le projet peut également jouer un rôle clé dans les efforts « 30×30 », une initiative visant à encourager les pays à accepter de protéger 30 % des zones marines et terrestres d’ici 2030. Sommet de l’ONU sur la biodiversité appelé Convention des Parties 15 ou COP15. La COP15 se terminera au printemps prochain. Le président Biden s’est engagé à atteindre l’objectif de conservation 30 × 30 pour les États-Unis (le sommet COP26 du même nom et mieux connu aborde le changement climatique et commence en novembre.)

Une carte géomorphologique de la Grande Barrière de Corail montrant le paysage marin ou la structure du fond océanique. L’Atlas de corail Allen peut afficher 12 classes géomorphologiques. (Cliquez pour agrandir)

L’atlas soutiendra d’autres projets liés à Allen pour sauver les récifs coralliens. En septembre de l’année dernière, la Fondation de la Famille Paul G. Allen a rejoint la Fondation Prince Albert II de Monaco, le gouvernement allemand et d’autres co-fondateurs pour créer le Fonds mondial pour les récifs coralliens. L’effort vise à collecter des millions de dollars pour financer des projets de conservation des coraux.

Le temps presse pour sauvegarder ces écosystèmes marins fragiles. Les recherches suggèrent que tous les récifs coralliens pourraient être perdus d’ici 2050.

« Ce que nous avons appris grâce à l’Atlas corallien et à d’autres projets, c’est qu’il y a de l’espoir », a déclaré Cooper.

« Nous sommes tous optimistes quant au fait que nous pouvons faire une différence pour les récifs coralliens », a-t-il déclaré. “Cela va prendre tous ces différents leviers – la science, la technologie, les données, l’élaboration des politiques, les ressources – mais en réunissant toutes ces choses, nous pensons que nous pouvons faire une réelle différence dans la conservation des récifs coralliens et la restauration des coraux. récifs.