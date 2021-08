Un effrayant Benedict Cumberbatch dirige le casting de stars dans la bande-annonce The Power Of The Dog de Netflix

L’interne a été en effervescence ces derniers temps sur la bande-annonce enfin publiée pour Spider-Man: No Way Home. Une grande partie de ce dont les gens parlent est la présence significative de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch. Bien que Strange obtiendra son propre film avant trop longtemps, il sera également une grande partie du nouveau film de Spider-Man en décembre. Cependant, avant que les fans n’aient la chance de le voir jouer le héros de Marvel, ils le verront dans un rôle très différent. La première bande-annonce de The Power of the Dog de Netflix est ici, et Cumberbatch a l’air incroyablement effrayant, bnut avec une distribution incroyable qui le soutient ..

Ce qu’est exactement The Power of the Dog n’est même pas exactement clair dans la bande-annonce, et bien que nous sachions quelle est l’histoire racontée, le fait que la bande-annonce ne soit principalement que Benedict Cumberbatch sifflant et ayant l’air menaçant donne à l’ensemble un léger sensation terrifiante. Découvrez la bande-annonce ci-dessus pour être convenablement effrayé par Benedict Cumberbatch.

Selon le synopsis de l’intrigue de Netflix, Le pouvoir du chien verra Benedict Cumberbatch dans le rôle de Phil Burbank, un éleveur qui inspire la peur et la crainte à ceux qui le connaissent. Lorsque le frère de Phil ramène à la maison une nouvelle épouse et son fils, Phil commence à les tourmenter. Le sentiment d’appréhension et de terreur est palpable dans la bande-annonce. On ne sait pas exactement pourquoi ressent le besoin de tourmenter ces gens, mais il semble faire du bon travail.

Le pouvoir du chien verra une sortie en salles en novembre avant de frapper Netflix le 1er décembre, et il semble probable que la sortie en salles fasse partie d’une campagne de récompenses. Et avec les noms attachés, ce n’est pas une surprise. The Power of the Dog a été écrit et réalisé par Jane Campion, qui n’a pas réalisé de long métrage depuis plus d’une décennie, mais a déjà remporté un Oscar pour l’écriture de The Piano, et a été nominée pour un autre pour sa réalisation.

Kirsten Dunst et Jesse Plemons, ainsi que Kodi Smit-McPhee en tant que fils, rejoignent Benedict Cumberbatch devant la caméra, un jeune acteur impressionnant surtout connu pour avoir joué Nightcrawler dans le dernier lot de films X-Men. Et il faut dire que Cumberbatch est impressionnant ici. Alors que l’acteur a certainement joué sa part de méchants dans sa carrière, il est aujourd’hui connu pour avoir joué Sherlock Holmes et Doctor Strange, des gens qui sont finalement héroïques, même s’ils ont des défauts. Peut-être qu’à la fin, c’est ce que sera ce personnage, mais il se sent beaucoup plus sombre que tout ce que nous avons vu jouer à Cumberbatch.

En tant que bande-annonce, The Power of the Dog fait certainement son travail ici. Cela donne envie d’en voir plus et de comprendre ce qui se passe. Nous aurons une chance plus tard cette année.