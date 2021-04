Un élément clé pour ouvrir la voie à l’Espanyol

05/04/2021 à 20h30 CEST

Roger Payró

Il a dit Vicente Moreno après le 2-2 in extremis contre Mirandés le 14 mars que «si nous voulons être là où nous voulons être, il faut que ce soit ajouter trois par trois& rdquor;. Aussi le héros de cette nuit à Anduva, un Nico Melamed que ce dimanche à venir aura 20 ans, il avait un message clair: «Les victoires viendront, la tranquillité & rdquor;. Des points n’ont pu être échappés contre Logroñés, Castellón, Fuenlabrada ou Albacete et la mission est pleinement accomplie. Le retour à Primera, plus proche.

C’était quatre jours contre des équipes de la zone inférieure. Là, ils jouent aussi leur jeu, mais par le personnel, on ne pouvait rien attendre d’autre que de gagner. L’équilibre, presque imbattable. 12 points sur 12 possibles avec 14 buts en faveur, un seul contre et l’ajout que ce haut bleu et blanc a coïncidé avec le ralentissement de leurs rivaux directs. Dans la même période, Majorque et le Sporting ont perdu sept points tandis qu’Almería et Leganés en ont perdu huit. L’Espanyol, installé à la tête, compte déjà sept unités de marge sur la troisième place.

Il est maintenant temps d’approuver cette bonne inertie précisément contre deux de ces opposants; Leganés et Almería. Le premier arrive à la maison dimanche prochain à 21h00 et la date et l’heure du second ont été confirmées aujourd’hui: Lundi 19 avril à 21 h 00 pour clôturer la journée 35. Il Primera peut être encore plus proche.

«Un rêve & rdquor; pour Omar

Tout indique que cette dernière ligne droite de la ligue aura un invité inattendu. La blessure de Carlos Belmonte de Oscar Gil, qui ce mardi a subi des tests d’épaule pour en connaître l’étendue exacte, a conduit à les débuts d’Omar El Hilali. «C’est un rêve que j’ai eu depuis mon arrivée à l’Espanyol. Je dois remercier l’entraîneur pour la confiance qu’il m’a accordée, a déclaré l’arrière latéral de 17 ans aux médias du club. «La carrière a toujours été très unie dans ce club et ils ont toujours fait confiance aux joueurs qui sont venus. J’espère que cela continue & rdquor;, at-il ajouté.

Avec Miguelón pratiquement exclu, la gravité de l’accident de Gil dépendra du rôle d’Omar. Moreno a reconnu que «nous allons là-bas & rdquor; couvrir le flanc droit de la défense bien qu’une fois Lluís López se remettre du coronavirus ainsi que «d’autres options telles que Dídac& rdquor; ont un avantage sur le jeune Marocain, qui souligne régulier dans tous les appels.