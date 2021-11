Un élève de deuxième année de Floride fait l’objet de mesures disciplinaires et d’une suspension de 36 jours pour non-respect du mandat du masque facial

Une élève d’une école primaire en Floride a été suspendue pour un total de 36 jours et a fait l’objet de mesures disciplinaires de la part des responsables de l’école pour son refus de se conformer à la politique de masque facial COVID-19 de l’école, selon un rapport de The Free Press à Tampa.

La mère de l’élève, Bailey Lashells, a déclaré à la presse que sa fille, Fiona, une élève de deuxième année dans une école du comté de Palm Beach qui devra plus que probablement redoubler l’année scolaire, est en « mission de reprendre » sa « constitution ». les droits de la commission scolaire tyran » à la suite du traitement qu’elle a reçu de la part des dirigeants de l’école.

« Fiona a un peu changé ses priorités et a pour mission de reprendre non seulement ses droits, mais les droits constitutionnels de chaque enfant américain du conseil scolaire tyran géré par un expert financier qui ne sait pas comment fonctionner en toute sécurité et efficacement. le 10e plus grand district scolaire d’Amérique », a déclaré Lashells.

Elle a ajouté que sa fille « a été inébranlable dans sa décision inébranlable de ne pas céder à la tyrannie et à la folie, promettant de faire tout ce qu’elle peut pour chaque enfant passant par ces mandats anarchiques ».

La presse a déclaré dans son reportage que la « première punition » de Fiona est survenue lorsqu’elle a été obligée de prendre un « déjeuner silencieux dans le couloir d’un bureau seule ».

« Fiona est une jeune fille forte et intrépide qui était prête à conquérir le monde à 7 ans », a déclaré Lashells. « Malheureusement, les coups semblent ne pas s’arrêter, comme on lui a récemment dit après avoir terminé chaque devoir, son professeur lui fournira non seulement un échec en deuxième année, mais qu’il n’y a aucun moyen pour elle de rattraper son retard, selon son professeur. »

Dans une vidéo téléchargée sur YouTube, Fiona a expliqué pourquoi elle refusait de se conformer au mandat du masque, affirmant qu’elle pensait que cela « pourrait vous rendre malade ».

« Lorsque vous touchez le masque pour le mettre sur vous, vos mains, elles peuvent contenir des centaines de bactéries », a déclaré Fiona, notant qu’il en va de même pour le remplacement des filtres du masque.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé un décret en juillet rendant le port du masque facultatif dans les écoles publiques.

Fox News n’a pas reçu de réponse immédiate du district scolaire du comté de Palm Beach ou du bureau de DeSantis.