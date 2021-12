Un élève de deuxième année de St. Louis a apporté une arme à feu à l’école, selon le district

Un élève de deuxième année dans une école primaire de St. Louis a été retrouvé avec une arme de poing chargée sur le terrain de l’école la semaine dernière, ont déclaré des responsables.

Les écoles publiques de St. Louis ont déclaré que l’arme avait été retrouvée pendant la récréation vendredi lorsqu’un enseignant de l’Académie préparatoire de Pamoja a évoqué un « comportement inhabituel ».

Un élève de deuxième année d’une école primaire de St. Louis a apporté une arme à feu sur le campus, ont déclaré des responsables. (Google Maps)

L’arme a été sécurisée et le service de police métropolitain de St. Louis a été appelé. L’incident a été signalé au ministère des Services à la famille.

Les autorités ont déclaré à Fox 2 St. Louis que l’enfant avait trouvé l’arme dans une boîte fermée sous le lit de ses parents et avait prévu de la montrer à l’école. Le nombre de cartouches à l’intérieur n’était pas clair.

Aucune accusation criminelle n’a été envisagée, a indiqué la station d’information. Fox News a contacté le service de police.

Le district scolaire a refusé de commenter toute mesure disciplinaire potentielle, invoquant les droits à la vie privée.

« La sûreté et la sécurité de nos enfants et de notre personnel sont des priorités absolues dans notre district et cela doit toujours être notre responsabilité partagée en tant que communauté scolaire », a déclaré à Fox News George Sells, directeur des communications et du marketing du district.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une enquête sur l’incident est en cours et les administrateurs de l’école ont demandé aux parents et aux tuteurs de s’assurer que toutes les armes à feu dans leurs maisons sont en sécurité et tenues à l’écart des enfants.