Un élève de huitième année a enregistré la diatribe de sept minutes d’un enseignant sur les vaccins et Joe Biden

Une histoire absolument choquante d’un collège de Ventura, en Californie, me fait repenser à mes propres jours en tant que préadolescent. J’ai fréquenté une école publique et alors que nous étions assignés à des débats sur des questions présélectionnées, nous n’étions pas vraiment censés parler du grand événement qui dominait l’actualité à l’époque : l’invasion de l’Afghanistan. Cela signifiait (bien sûr) que tout ce que mes camarades de classe et moi voulions savoir était la position politique de nos professeurs. Je me souviens très bien d’avoir poussé mon professeur d’études sociales à admettre, à notre grande horreur, qu’il soutenait Bush et soutenait l’invasion de l’Afghanistan (ce qui en fait peut-être le moins surpris de tous ceux qui m’ont appris que j’ai fini par travailler au Daily Kos des décennies plus tard). Tout cela pour dire : je comprends que les enseignants, comme tout le monde, sont imparfaits, et je ne pense pas nécessairement que tous les sujets « politiques » devraient être interdits en classe.

Mais cet incident survenu à l’école intermédiaire d’Anacapa est tellement inapproprié, offensant et carrément préoccupant qu’il n’est même pas dans la même stratosphère. Un professeur d’histoire de l’école a été enregistré en train de fulminer contre Hunter Biden, affirmant qu’il avait eu des relations sexuelles avec sa nièce et avait de la pornographie juvénile sur son ordinateur portable. Il a complété la diatribe en, vous l’aurez deviné, en évoquant l’Ukraine, comme le rapporte CBS Los Angeles. Ils se sont également moqués de – vous l’avez deviné – les vaccins. L’enseignant n’a pas été identifié publiquement au moment de la rédaction.

« Les gens doivent se réveiller et voir que le gouvernement a beaucoup trop de pouvoir en ce moment », peut-on entendre l’enseignant dans l’enregistrement pris par un élève dans la classe. Le parent de l’enfant leur a apparemment dit que si jamais ils étaient mal à l’aise avec ce que disait un enseignant, ils étaient autorisés à sortir leur téléphone et à enregistrer. C’est ce que l’étudiant a fait lorsque l’incident s’est produit il y a environ deux semaines, et ouf, quelle belle chose cet étudiant a fait.

« Hunter Biden, par exemple, passe des accords avec la Chine et l’Ukraine où il acheminait de l’argent illégalement », a déclaré l’enseignant dans l’enregistrement qui aurait duré environ sept minutes. « Il avait également de la pornographie juvénile sur son ordinateur portable. Il avait des relations sexuelles avec sa propre nièce. Encore une fois, évidemment pas vrai, et manifestement d’une manière troublante inappropriée à dire aux enfants littéraux.

Sarah Silikula, la mère de l’enfant qui a enregistré la diatribe bizarre de l’enseignant, a déclaré que son enfant était rentré à la maison très bouleversé et confus par tout cela. Selon Silikula, son enfant a déclaré : « Je ne me ferai jamais vacciner » et a déclaré qu’ils ne recevraient plus de vaccins d’aucune sorte. Il n’est pas surprenant que l’enfant soit totalement effrayé par les vaccins, étant donné que l’enseignant a prétendu que si vous avez un bébé à l’hôpital et que vous choisissez de ne pas vous faire vacciner, vous ne récupérez pas votre bébé.

Selon Silikula, son enfant lui a alors posé une question qui lui a probablement fait mal au ventre : « Saviez-vous que Trump est toujours président ? Aïe.

Selon le média, le district scolaire a condamné les commentaires de l’enseignant. Les élèves de la classe ont été affectés à un autre enseignant. L’enseignant impliqué dans l’incident est toujours employé à l’école, et le district a déclaré au point de vente qu’il appliquerait sa politique de discipline «progressive» pour gérer la situation.

