Un éloge de mes écouteurs de course super bon marché

En mai, j’ai écrit à quel point les écouteurs de course bon marché étaient parfaits pour moi, en ce qui concerne ma tâche en cours (et le sujet de cette chronique récurrente) consistant à parcourir la distance de la Route 66 en deux ans.

Où suis-je?

(Crédit image : de bout en bout)

Numéro de colonne : 13

Date de rédaction : 09/03/21

Jours : 187

Emplacement actuel : Heyburn Park, OK

Distance parcourue : 761,47 milles

Distance restante : 1516,53 milles

Traqueur actuel : Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Je me rends compte maintenant que je me suis totalement énervé parce que, quelques mois plus tard, ces bons vieux JBL Endurance Sprints commencent à se débarrasser de cette bobine mortelle, se déplaçant là où les écouteurs vont quand ils cessent d’être.

Chaque élément de technologie finit par s’arrêter de fonctionner, même si je ne peux m’empêcher de penser que ces JBL fonctionneraient toujours si je n’avais pas écrit un article sur leur grande longévité, comme si une main du destin les avait brisées juste pour me faire paraître stupide. Je me demande si j’ai fait quelque chose de mal, et si je devrais simplement les laisser partir.

Je te connaissais

Mes JBL Endurance Sprints sont nés… dans une usine quelque part, je ne sais pas, mais je les ai rencontrés pour la première fois quelques jours après le Boxing Day 2020. Je les avais achetés dans les soldes, pour moins que le prix d’une manche. de boissons dans un pub londonien, dans le cadre d’une campagne de remise en forme pour la nouvelle année.

Ils remplaçaient une paire d’écouteurs filaires Skullcandy, que j’utilisais depuis ma naissance, et c’était le premier achat technique que j’avais à faire depuis le début d’une carrière d’écrivain technique plus de deux ans auparavant.

Au départ, je n’ai pas été époustouflé par la qualité du son ou la durée de vie de la batterie, mais, au fil de nombreuses courses, chansons et kilomètres, les JBL et moi nous sommes liés. Ils étaient mon compagnon de course, j’étais leur arbitre de grand goût musical, et ensemble nous avons conquis toutes les longues courses de Londres.

(Crédit image : Avenir)

Mais lors d’un entraînement il y a quelques semaines, j’ai remarqué que les têtes de gauche étaient un peu plus silencieuses que celles de droite. Les courses suivantes ont confirmé ce que je craignais – le son d’un côté tombait progressivement dans l’oubli, et je ne pouvais rien faire pour l’arrêter.

J’ai fait de mon mieux pour les sauver. J’ai essayé de les nettoyer, de les réinitialiser complètement, puis de les recharger ; rien ne semblait fonctionner. Il n’y avait pas de remède pour cette maladie.

Pas tout à fait un éloge funèbre ?

Voici où la métaphore désinvolte de style éloge funèbre se décompose un peu – en fait, j’utilise toujours les JBL Endurance Sprints, bien que je les ai prononcés morts.

Un côté du casque est beaucoup plus bruyant que l’autre – en fait, le côté gauche peut tout aussi bien être éteint – mais je n’ai pas acheté de nouveau casque pour les remplacer. C’est en partie à cause du coût : je paie mensuellement cette chose appelée « loyer », ce qui rend les dépenses sur autre chose une entreprise discutable.

Je me sens coupable de dépenser plus pour une nouvelle paire d’écouteurs de course. J’ai acheté ces canettes bon marché en pensant que j’étais un génie de l’économie d’argent, mais il est probable que leur disparition prématurée soit le résultat de leur faible coût. Après tout, vous vous attendez à ce que les gadgets plus chers soient plus durables et durables, mais acheter quelque chose de plus cher est une décision financièrement difficile.

Dans ma couverture initiale de ces écouteurs de course bon marché – la lettre d’amour qui a solidifié la romance maintenant fanée – j’ai dit “Je ne m’éclaterai plus jamais”. Je regrette maintenant ce choix de mots, étant confronté à la perspective imminente d’éclabousser de nouvelles canettes.

Je suis également réticent à passer à une nouvelle paire pendant que les actuelles fonctionnent. Bien sûr, le mot travail peut faire sourciller compte tenu de ma description, mais techniquement, le son sort toujours correctement sur l’un des bourgeons – ce qui, le cas échéant, m’empêche de jeter ces JBL à la poubelle (ou dans mon recyclage local de l’électronique , car le recyclage est important).

Je suppose que j’utilise cet article comme un moyen de trier mes sentiments sur mes écouteurs malades. Est-ce que je continue à les utiliser ? Est-ce que je les remplace ? Peut-être devrais-je courir sans casque ? Le deuil est un processus compliqué, surtout lorsqu’il s’agit d’une technologie fiable ; doublement lorsque vous essayez de le transformer en une colonne de course facétieux. Je suppose que lorsque je mettrai mes chaussures de course demain matin, c’est à ce moment-là que je prendrai ma décision.