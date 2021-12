Un embryon de dinosaure a été trouvé dans un œuf fossilisé

Un embryon de dinosaure bien conservé a été trouvé dans un œuf fossilisé. L’embryon de dinosaure fossilisé provenait de Ganzhou, dans la province du Jiangxi, dans le sud de la Chine, et a été acquis par des chercheurs en 2000.

Des chercheurs du groupe Yingliang, une entreprise qui extrait des pierres, soupçonnaient qu’il contenait des fossiles d’œufs, mais l’ont stocké pendant 10 ans, selon un communiqué de presse. Lorsque la construction du musée d’histoire naturelle de Yingliang Stone a commencé, des boîtes de fossiles déterrés ont été triées.

« Le personnel du musée les a identifiés comme des œufs de dinosaures et a vu des os sur la section transversale cassée de l’un des œufs », a déclaré Lida Xing de l’Université des géosciences de Chine à Pékin dans un communiqué de presse. Un embryon a été trouvé caché à l’intérieur, qu’ils ont nommé « Baby Yingliang ».

L’embryon est celui des oviraptorosaures ressemblant à des oiseaux, qui font partie du groupe des théropodes. Théropode signifie « pied de bête », mais les pieds des théropodes ressemblaient généralement à ceux des oiseaux. Les oiseaux descendent d’une lignée de petits théropodes.

Reconstruction d’un œuf d’oviraptorosaure proche de l’éclosion. / Crédit : Lida Xing/iScience

En étudiant l’embryon, les chercheurs ont découvert que le dinosaure adoptait une posture de repliement distinctive avant l’éclosion, ce qui était considéré comme unique aux oiseaux. L’étude est publiée dans la revue iScience.

Les chercheurs disent que ce comportement peut avoir évolué à travers des théropodes non aviaires. « La plupart des embryons de dinosaures non aviaires connus sont incomplets avec des squelettes désarticulés », a déclaré Waisum Maof de l’Université de Birmingham, Royaume-Uni. Cette posture n’avait pas été reconnue auparavant chez les dinosaures non aviaires. »

Alors que des œufs de dinosaures fossilisés ont été trouvés au cours des 100 dernières années, la découverte d’un embryon bien conservé est très rare, ont déclaré les chercheurs dans le communiqué.

La posture de l’embryon n’avait pas été observée auparavant chez les dinosaures non aviaires, ce qui est « particulièrement remarquable car il rappelle un embryon d’oiseau moderne à un stade avancé ».

Les chercheurs continueront d’étudier le spécimen rare de manière encore plus approfondie. Ils tenteront d’imager son anatomie interne. Certaines parties de son corps sont encore recouvertes de roches. Leurs résultats peuvent également être utilisés dans d’autres études sur les embryons fossiles.

