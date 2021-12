Un embryon de dinosaure trouvé parfaitement conservé à l’intérieur d’un œuf fossilisé il y a 66 millions d’années

Un embryon de dinosaure préservé a été trouvé à l’intérieur d’un œuf fossilisé en Chine, selon les chercheurs. L’œuf a été retrouvé en 2000, mais ce n’est que cette semaine que les chercheurs ont rendu public leurs découvertes dans la revue iScience. Il a été découvert par la société minière Yingliang dans le sud de la Chine, mais personne là-bas ne savait à quel point il était important jusqu’à 15 ans plus tard, lorsque des os fragiles ont été exposés par une fissure dans l’œuf.

Sous la coquille, les scientifiques ont pu voir l’un des embryons de dinosaures les plus complets jamais découverts, rapporte National Geographic. « Je ne pouvais pas en croire mes yeux parce qu’il est si parfaitement conservé », a déclaré l’auteur de l’étude, Darla Zelenitsky, une paléontologue spécialisée dans les œufs de dinosaures. L’embryon, surnommé Baby Yingliang, appartient à un type d’oviraptorosaure, des dinosaures à bec qui vivaient il y a entre 130 et 66 millions d’années. L’âge exact de l’œuf est incertain, mais il a été trouvé parmi des roches estimées à environ 70 millions d’années.

« Il est remarquable d’avoir un aperçu des toutes premières étapes de la vie d’animaux qui ont vécu il y a plus de 70 millions d’années », a déclaré Lindsay Zanno, responsable de la paléontologie au Musée des sciences naturelles de Caroline du Nord et chercheuse à la NC State University à National Geographic. . « Les preuves que les oiseaux sont des dinosaures théropodes vivants sont, à ce stade, accablantes. »

L’œuf peut aider les chercheurs à combler le fossé entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Il est plus long qu’un œuf d’autruche mais en forme de pilule. La tête de bébé Yingliang est rentrée, allongée sur le ventre, et les genoux pliés là où les petits membres antérieurs pousseraient. Le dos incurvé de l’embryon se trouve le long d’un côté de l’œuf, fermant une zone où l’espace d’air peut avoir été. Les caractéristiques de l’embryon sont très similaires à la façon dont les embryons de poulet modernes se développent.

De nombreux œufs de dinosaures ont été trouvés dans le monde, mais les embryons aussi bien conservés que Baby Yingliang sont incroyablement rares. « La plupart des embryons de dinosaures non aviaires connus sont incomplets avec des squelettes désarticulés », a expliqué Waisum Ma de l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni, à CBS News. « Nous avons été surpris de voir cet embryon magnifiquement préservé à l’intérieur d’un œuf de dinosaure, allongé dans une posture semblable à celle d’un oiseau. Cette posture n’avait pas été reconnue auparavant chez les dinosaures non aviaires. »

La recherche sur Baby Yingliang vient de commencer. Les scientifiques espèrent également imaginer l’anatomie interne du dinosaure, et certaines parties du corps sont encore recouvertes de roches. La société minière a également trouvé d’autres œufs là où Baby Yingliang a été découvert, les scientifiques espèrent donc qu’il pourrait y avoir plus d’embryons découverts.