Un émeutier du Capitole nouvellement arrêté se vante “Je dois malmener cinq flics et vivre pour en parler”

Brian Glenn Bingham est un autre exemple d’émeutier qui croyait que rien ne s’était vraiment passé ce jour-là jusqu’à ce que ce soit sur les réseaux sociaux. Il est le dernier arrêté pour s’être vanté de ses exploits sur Facebook. Mais Bingham est un peu différent de votre émeutier MAGA moyen. La plupart des autres se sont vantés de leur capacité à vraiment «déclencher les libs» et à défendre Trump. Bingham a choisi de se vanter de posséder la police.

Les détails de la plainte pénale sont troublants et ce n’est pas quelque chose que Bingham cautionnerait pour un homme noir ou Antifa. Belle trouvaille de nos amis de Rawstory en obtenant une copie de la plainte :

«La vidéo montre Bingham se tournant d’abord pour affronter et crier sur l’officier Hussain avant de s’affronter avec l’officier Agyeman et finalement d’attaquer l’officier Agyeman… À un moment donné pendant le combat, Bingham a griffé l’officier Agyeman sur le côté droit de son œil gauche.

«Alors que Bingham continue de se bagarrer avec l’officier, d’autres officiers s’impliquent pour éloigner Bingham de l’officier qu’il a attaqué. Finalement, les officiers parviennent à éloigner Bingham de l’officier qu’il a attaqué et à pousser Bingham vers la porte. Il faut plusieurs autres officiers pour finalement pousser Bingham hors de la porte où Bingham sort ensuite du Capitole.

Imaginez-vous vous vanter de faire de telles choses ? Combien de ces mêmes personnes se sont déchaînées l’été dernier contre BLM et Antifa ? Encore une fois de la plainte pénale:

Individuel-5 : ça va ?

BINGHAM : Je dois malmener[e] 5 flics et vivre pour le dire

Individuel-5 : Lol… Tout ça ne m’étonne pas ! Être prudent

#CapitolRiot : De nouvelles accusations viennent d’être déposées contre Brian Glenn Bingham, de l’Alabama. Se serait vanté auprès d’un ami qu’il “a dû malmener[e] 5 flics et vivre pour le dire. pic.twitter.com/xNExA27rfd – Jordan Fischer (@JordanOnRecord) 23 juin 2021

Nous espérons qu’il restera en sécurité… dans un pénitencier fédéral. Mais nous ne sommes pas surpris non plus. Beaucoup de MAGA pensaient qu’être blanc et avoir raison-MAGA signifiait qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter des conséquences juridiques. On pourrait espérer que beaucoup d’entre eux voient maintenant que même les Blancs peuvent être accusés de crimes.

