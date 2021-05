Un éminent activiste britannique Black Lives Matter a reçu une balle dans la tête ⋆ .

Un militant de Black Lives Matter a reçu une balle dans la tête dimanche dans le sud de Londres, peut-être en lien avec la violence des gangs, a rapporté lundi la BBC.

Sasha Johnson, 27 ans, a été soignée pour des blessures potentiellement mortelles dans une unité de soins intensifs, a déclaré le parti Taking the Initiative, selon la BBC.

“Nous sommes attristés d’apprendre que Sasha Johnson se bat pour sa vie après une blessure critique et suite à de nombreuses menaces de mort”, a déclaré Black Lives Matter UK sur Twitter. «Bien que Sasha ne fasse pas partie de notre organisation, elle a fondé de manière impressionnante un nouveau parti politique dirigé par les Noirs et s’est consacrée à résister au racisme anti-Noir.

Un groupe de personnes a joué de la batterie et a prié pour Johnson lors d’une veillée près de l’endroit où elle a été soignée, a rapporté la BBC.

BLMUK exprime notre choc et notre solidarité face au tournage de Sasha Johnson. Une jeune mère et une militante politique intrépide qui était à l’avant-garde de nombreuses manifestations du BLM l’été dernier. https://t.co/4DzuqnhkT2 – #BlackLivesMatterUK (@ukblm) 23 mai 2021

Les responsables de l’application de la loi ont déclaré que les preuves ne montraient pas d’attaque ciblée et que Johnson n’avait probablement reçu aucune menace de violence crédible, selon la BBC. Le parti Taking the Initiative, cependant, a déclaré que Johnson avait reçu «de nombreuses menaces de mort» avant d’être attaquée.

Johnson a subi une intervention chirurgicale avec succès et se remettait avec ses parents, a déclaré son ami Imarn Ayton à la BBC. Johnson était à un rassemblement social lorsque l’incident s’est produit, bien qu’Ayton ne pense pas «qu’elle était la victime prévue».

«Pour autant que je sache… cet incident est davantage lié à des gangs rivaux qu’à son activisme», a déclaré Ayton à la BBC.

Selon la BBC, des responsables du Crime Command, spécialiste de la police métropolitaine, enquêtant sur l’incident, ont déclaré que l’incident s’était probablement produit près d’une maison où se déroulait une fête.

Johnson a organisé une manifestation Black Lives Matter à Oxford, en Angleterre, l’été dernier et participe à l’activisme communautaire, a rapporté la BBC. Elle est membre du comité de direction du parti Taking the Initiative et une présence de premier plan dans le mouvement britannique Black Lives Matter.

