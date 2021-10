Un éminent analyste de crypto prédit que XRP $ pourrait atteindre 10 $ ‘ce cycle’

Un éminent analyste de la crypto-monnaie et le célèbre taureau XRP Credible Crypto a révélé qu’il pensait que le prix de la crypto-monnaie pourrait dépasser la barre des 10 $ « ce cycle », car la crypto-monnaie subit actuellement une période de consolidation.

Cette période de consolidation, dit-il, pourrait conduire à une expansion significative une fois qu’elle sera terminée. L’analyste a souligné à ses près de 250 000 abonnés sur les réseaux sociaux que la crypto-monnaie traversait cette fois une période de consolidation importante.

Si ces deux structures se ressemblent, c’est qu’elles le sont. Des images presque en miroir, sauf que la consolidation actuelle est une structure de consolidation plus grande et plus longue. 1. La consolidation précède l’expansion

2. Plus la consolidation est importante, plus l’expansion qui suit $ XRP pic.twitter.com/XvaWXxqNjp – CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 19 octobre 2021

Répondant à d’autres utilisateurs de Twitter, comme l’a rapporté Daily Hodl, Credible Crypto a noté que le passage au-delà de la barre des 10 $ « ne se produira pas à partir de cette étape d’expansion », mais plutôt après davantage de périodes de consolidation et d’expansion. Au cours de la prochaine étape d’expansion, a-t-il déclaré, le prix pourrait s’approcher ou « un peu dépassé » un nouveau sommet historique.

Idéalement, a ajouté l’analyste, la crypto-monnaie pourrait même atteindre 20 $ à 30 $. Le prix du XRP a atteint un niveau record de près de 3,4 $ au début de 2018 et n’a depuis pas réussi à le dépasser. La crypto-monnaie se négocie au moment de la publication à 1,1 $. Bien qu’il n’ait pas dépassé son record historique, il est en hausse de plus de 300 % jusqu’à présent cette année.

Graphique XRPUSDT via TradingView

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, en juillet, Credible Crypto prévoyait déjà une flambée des prix du XRP qui ne s’est jusqu’à présent pas matérialisée. Selon ses mots, XRP peut avoir un démarrage lent lorsque les courses de taureaux commencent, mais pourrait bientôt se rallier 10x et en tant que tel ne devrait pas être compté « simplement parce qu’il a eu un démarrage lent ».

En mars de cette année, Credible Crypto a prédit avec précision que le prix du XRP subirait une remontée massive après avoir subi une saine correction. À l’époque, la crypto-monnaie se négociait à près de 0,5 $ et a commencé à augmenter plus tard ce mois-ci pour approcher les 2 $ en avril.

Le prix du XRP est entré dans une tendance à la baisse après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé une action en justice contre Ripple Labs et deux de ses dirigeants, qui sont également d’importants détenteurs de XRP, alléguant qu’ils « ont levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à un système numérique en cours non enregistré. offre de titres d’actifs.

Credible Crypto utilise souvent l’analyste qui utilise la théorie des vagues d’Elliott pour évaluer les tendances du marché. La théorie des vagues d’Elliott est une méthode utilisée pour décrire les mouvements de prix sur les marchés financiers à l’aide de modèles de vagues fractales. La théorie utilise des modèles de prix récurrents à long terme liés aux changements du sentiment et de la psychologie des investisseurs pour obtenir ses résultats

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

