Un éminent crypto-trader prédit l’évasion de Dogecoin et met à jour les prévisions pour trois autres altcoins ⋆ Crypto new media

Un crypto-trader et analyste populaire prédit une percée dans Dogecoin (DOGE) tout en partageant ses mises à jour sur trois autres altcoins.

Le commerçant pseudonyme, connu sous le nom de Kaleo, dit à ses 365 000 abonnés qu’il accumule davantage de meme crypto DOGE alors qu’il se rapproche d’un niveau de résistance critique dans sa paire Bitcoin (DOGE/BTC).

« DOGE / BTC. J’ai acheté plus de Dogecoin ici.

Source : Kaleo/Twitter

Un autre analyste cryptographique pseudonyme, DonAlt, a également récemment adopté une position haussière sur DOGE contre Bitcoin, posant un objectif de prix supérieur de plus de 30% aux niveaux actuels de 0,00000584 BTC, d’une valeur de 0,28 $.

“Cette configuration est en fait assez agréable.”

Source : DonAlt/Twitter

La semaine dernière, Kaleo a prédit que la plate-forme de contrats intelligents Cardano pourrait rallier 604% au cours des prochains mois. Selon le crypto-trader, ADA/BTC semble en bonne voie pour sa prédiction après avoir dépassé sa résistance immédiate.

« ADA/BTC sur le point de continuer à envoyer. »

Source : Kaleo/Twitter

Le taureau crypto suivi de près a également récemment exprimé de grands espoirs pour HNT, le jeton natif de la blockchain de l’Internet des objets (IoT) Helium. Il double son optimisme et pense que HNT éclate dans sa paire Bitcoin (HNT/BTC) ainsi que sa paire USD.

« Je suis toujours extrêmement optimiste sur l’hélium. La récente baisse n’était rien de plus qu’un nouveau test propre du récent HTF [high timeframe] cassure sur le graphique des paires BTC.

Source : Kaleo/Twitter

Kaleo est également depuis longtemps optimiste sur la plate-forme Terra (LUNA) DeFi (finance décentralisée) axée sur les monnaies stables. Selon le stratège crypto, LUNA est à l’aube d’une évasion.

« LUNA semble prête à faire un retour en force dans la découverte des prix. Il est sur le point de dépasser la résistance de la clôture quotidienne de la période d’accumulation la plus récente, ce qui, lorsque cela s’est produit pour les autres mini-plages de cette course, était extrêmement haussier.

Source : Kaleo/Twitter

