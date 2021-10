Un empire perdu ? Lukasz Piszczek dit que Mario Götze quittant Dortmund pour le Bayern Munich était “la plus grande pause” dans l’équipe

in

S’exprimant lors d’un récent épisode du podcast “Kicker meets DAZN”, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund Łukasz Piszczek a souligné le départ de Mario Götze du club pour le Bayern Munich en 2013 comme un grand point de rupture pour ce qui était une équipe forte de Dortmund sous Jurgen Klopp (Sport1) .

Piszczek a passé plus de dix ans à Dortmund et a joué aux côtés de Götze pendant sept ans entre ses deux mandats distincts au club de chaque côté de son passage au Bayern. À ce jour, les équipes de Dortmund 2010/2011 et 2011/2012 sont les dernières à battre le Bayern pour le titre de Bundesliga, après avoir également remporté le DFB-Pokal en 2012.

Il y a un récit attaché au Bayern, en particulier parmi les fans non-Bundesliga, selon lequel ils «braconnent» régulièrement les meilleurs talents d’autres clubs, et le transfert de Götze de Dortmund au Bayern en 2013 a été quelque chose qui a alimenté ce récit. Avec Piszczek, il était l’un des joueurs clés de cette équipe de Dortmund qui a remporté deux titres consécutifs de Bundesliga contre le Bayern et Piszczek a estimé que son départ pour le Bayern était vraiment un point de rupture dans l’équipe qui a également envoyé un signal que l’équipe ne le ferait pas. pouvoir rester ensemble. « Après trois ou quatre années intensives, il y a eu aussi un changement dans l’équipe. Mario Götze est allé en Bavière. Je dirais que c’était la plus grosse rupture de l’équipe car cela montrait pour la première fois que nous ne resterions pas éternellement la même équipe », a expliqué le défenseur.

Entre ses mandats à Mayence, Dortmund et Liverpool, Klopp a une riche expérience de travail incroyablement bien avec de jeunes talents car sa gestion des hommes est unique en son genre. Sa capacité à tirer le meilleur parti de ses joueurs à partir d’une équipe relativement peu coûteuse était une grande partie du succès de Dortmund avant qu’ils ne commencent à perdre des joueurs comme Götze. Rétrospectivement, Piszczek estime qu’il aurait pu y avoir un succès continu si le noyau de joueurs de Dortmund était resté ensemble, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné de cette façon et ils ont terminé 7e lors de la saison 2014/2015, qui était celle de Klopp. dernière saison avant de prendre son congé sabbatique. «Ça a été un choc pour nous aussi (le départ de Götze), bien sûr, parce que nous avons pensé à ce qui pourrait nous arriver si nous continuions à jouer au football ensemble ? Chacun est responsable de ses décisions. Mario voulait passer à l’entraîneur [Pep] Guardiola à l’époque », a déclaré Piszczek.

Photo de Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/.

La saison après (2013/2014) Götze est parti pour rejoindre le Bayern, Dortmund a toujours terminé deuxième derrière le Bayern en Bundesliga, mais Piszczek a déclaré qu’il était clair combien d’énergie cela a pris au reste de l’équipe ainsi qu’à Klopp, surtout depuis Robert Lewandowski est parti en transfert gratuit pour rejoindre le Bayern à l’été 2014. Götze avait récemment expliqué à quel point Klopp était déçu lorsqu’il a pris la décision de quitter Dortmund pour le Bayern.

Les signes de démantèlement de ce qui était une unité incroyablement cohérente à Dortmund commençaient à devenir clairement évidents. « Ce temps intensif nous a coûté à tous, y compris à l’entraîneur, beaucoup d’énergie et de force. Je pense que ça devait être le cas qu’il se soit cassé d’une manière ou d’une autre. C’était normal. Mais à la fin de la saison, nous nous sommes qualifiés (la Ligue des champions). C’est juste dommage que l’entraîneur ait décidé de ne pas aller plus loin », a cérébré Piszczek.