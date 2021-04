Un emplacement emblématique de Disneyland va subir un changement majeur lors de sa réouverture

Disneyland a été, presque depuis le début, un équilibre entre l’ancien et le nouveau. Il contient Main Street USA, un regard idéalisé sur le passé de l’Amérique, mais il a aussi Tomorrowland, un endroit conçu pour regarder vers l’avenir potentiel. De la même manière, le parc lui-même se voit souvent obligé de prendre des décisions soit pour maintenir les traditions, soit pour essayer de nouvelles choses. Les attractions sont mises à jour et même remplacées et il y a toujours des fans qui déplorent la perte de l’ancien, tandis que d’autres sont excités pour ce qui va suivre. Une autre tradition de Disneyland est en voie de disparition, car la station a annoncé que l’un de ses restaurants les plus populaires, le Blue Bayou, commencera à servir de l’alcool aux clients lors de sa réouverture.