Image : Activision

Un procès en Californie plus tôt cette année a allégué du harcèlement sexuel, de la discrimination et une «culture de garçon de la fraternité» omniprésente chez l’éditeur de Call of Duty Activision Blizzard. Au moins dans un cas, cette culture incluait un employé signant tous ses e-mails professionnels comme « 1-800-ALLCOCK ».

Ce détail provient du dernier épisode du podcast du Wall Street Journal qui détaille certains de ses récents rapports d’enquête explosifs décrivant de nouveaux cas d’inconduite et de dissimulation, y compris par le PDG Bobby Kotick.

« Il y a eu un exemple où un employé d’Activision venait de signer sa signature électronique 1-800-ALLCOCK pendant des années », a déclaré la journaliste Kirsten Grind dans une transcription du podcast. « Donc, si vous étiez une femme, vous recevriez cet e-mail et c’était le cours normal, n’est-ce pas ? Juste des gars qui plaisantent à ce sujet et vous avez en quelque sorte l’impression que c’est ce qui s’est passé à Activision.

Activision n’aurait pris aucune mesure concernant la signature électronique jusqu’à ce qu’elle reçoive une plainte à ce sujet l’été dernier, date à laquelle elle a licencié l’employé après une enquête d’un mois. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’épisode du podcast a également interviewé une ancienne employée à propos de son passage à Sledgehammer Games, créateur du récent Call of Duty: Vanguard. Ashley Mark, embauchée en tant qu’analyste d’assurance qualité en 2016 lors de la production de Call of Duty: WWII, a décrit le lieu de travail dominé par les hommes comme ceci :

Vous avez des gens qui veulent… Fondamentalement, ils sont très ringards, veulent faire un bon jeu, et puis vous avez le groupe d’amoureux des armes à feu parce que c’est Call of Duty, donc vous allez attirer des gens qui aiment les armes à feu , et puis vous avez des gens qui sont vraiment dans le fitness. Il y a beaucoup de gens qui font du fitness au moins à cette époque aux Sledgehammer Games. Donc, il y avait des gens qui allaient en groupes et que vous alliez à la salle de gym et ils étaient juste gonflés. C’est donc très masculin.

Mark s’est souvenu d’une fête d’anniversaire de studio en 2017 où un ancien manager de Sledgehammer « a mis son bras autour de ma collègue presque comme une prise d’étranglement » tout en la serrant dans ses bras et en prononçant son nom à plusieurs reprises. Cet ancien manager a déclaré au Wall Street Journal qu’il ne se souvenait pas des détails de la soirée en question parce qu’il était trop ivre, mais a confirmé qu’il avait été suspendu pendant deux semaines avant d’être transféré à un autre poste.

C’est également à Sledgehammer Games qu’une ancienne employée aurait été violée à deux reprises, incidents qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête jusqu’à ce qu’elle envoie une lettre de son avocat après avoir déjà quitté l’entreprise. Selon le nouvel épisode de podcast, lorsqu’elle a initialement déposé sa plainte auprès du studio RH, un représentant du département a essayé de lui faire minimiser ce qui s’était passé et de le recadrer sous un jour plus positif.

Jusqu’à récemment, l’essentiel de l’attention était porté sur les allégations d’inconduite et de discrimination passées chez Blizzard. Mais ces derniers rapports renforcent certaines parties du procès californien original qui citait des bureaux et des événements de travail remplis d’alcool, et des services RH négligents, comme recettes de mauvais traitements dans l’ensemble de l’activité Activision Blizzard.

Cette semaine, les responsables de PlayStation et Xbox ont fait part des dernières révélations. Girls Who Code a coupé les ponts avec l’entreprise. Et certains actionnaires ont rejoint plus de 2 000 employés actuels d’Activision Blizzard pour demander la démission de Kotick.

« Il est assez clair que les seules forces qui peuvent créer le changement chez Activision sont ses clients (dont l’argent est l’objectif ultime de l’entreprise), ses investisseurs et les employés dont le talent fait que les jeux d’Activision valent la peine d’être achetés », Paul Reiche, ancien directeur des Skylanders d’Activision Blizzard. studio, a déclaré Axios aujourd’hui. « Si les nouvelles histoires que j’ai lues sont vraies, je ne vois pas comment Activision peut poursuivre son succès sans un nouveau leadership »