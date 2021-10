Un employé d’Asda devient viral après avoir réagi à un sans-abri à l’extérieur du magasin « Vraiment inspirant ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’employée d’Asda, Debbie, a été inondée d’éloges après que le supermarché ait partagé son histoire touchante avec les acheteurs. Postant sur Facebook, un porte-parole d’Asda a écrit : « Lorsque notre collègue Debbie a vu un sans-abri assis sur le trottoir de notre supermarché Wath Upon Dearne, elle savait qu’elle ne pouvait pas passer sans l’aider.

«Après avoir discuté avec lui et découvert qu’il vivait dans la rue depuis deux semaines dans une tente et qu’il avait faim, Debbie est entrée dans le magasin, lui a acheté à manger et à boire et a attrapé un parapluie alors qu’il pleuvait.

“Elle connaissait quelqu’un qui autorisait leur caravane à être utilisée comme un abri temporaire gratuit pour les sans-abri, alors elle les a contactés et s’est arrangée pour qu’il reste là jusqu’à ce qu’il parle à des organisations caritatives de logement et trouve un endroit plus permanent.”

Le geste aimable de Debbie a reçu près de 30 000 mentions J’aime et des milliers de commentaires d’acheteurs impressionnés.

LIRE LA SUITE: Le surnom de malade de Couzens était CONNU à Met – Cressida Dick invitée à démissionner

Le directeur du magasin de Debbie, Shane, l’a maintenant nominée pour un prix de service à la clientèle Asda.

Il a déclaré: «Beaucoup de gens seraient passés à côté et ne se seraient pas arrêtés, mais pas Debbie. C’est une personne très gentille et fera n’importe quoi pour n’importe qui.

“L’homme, qui avait une vingtaine d’années, est venu en magasin pour remercier Debbie et la rassurer qu’il allait bien et qu’il avait maintenant un endroit où rester. Bravo Debbie, tu es une collègue exceptionnelle.”