Un employé de cinéma montre une arnaque au pop-corn dans une vidéo virale TikTok (regarder) ⋆ .

* Un TikToker qui dit qu’il travaille dans un stand de concession de cinéma est devenu viral avec une vidéo TikTok qui semble exposer une arnaque impliquant des tailles de pop-corn.

Dans le clip viral, qui a été visionné 6,3 millions de fois, l’utilisateur de TikTok prétend être un client commandant le pop-corn, montrant un grand seau, un seau ordinaire (moyen) et un sac junior (petit). Il fait semblant de commander le sac junior pour 7,35 $ parce que le seau moyen est “trop”. Mais, en recevant le sac de pop-corn, il fait semblant de changer d’avis et demande la taille moyenne. Démontrant pourquoi les tailles sont une arnaque, le travailleur des concessions vide le petit sac de pop-corn dans le seau moyen, le remplit jusqu’au sommet et facture 8,44 $ – 1,09 $ de plus – pour la même quantité de nourriture.

Regardez ci-dessous :

@thatcoolguy.25597Si vous êtes au cinéma, obtenez juste un petit ou un grand non entre les deux💀 #workingatthemovies #movies #comedy #funny #fyp #foryou ♬ Chanson LoFi calme (882353) – S_R

Une personne a commenté : « J’ai l’impression que cela devrait être illégal. Si je paie pour une taille plus grande, je devrais prendre une taille plus grande. Un autre a écrit : « Medium est toujours une arnaque. »

Le TikTok se termine lorsque le client demande à récupérer le petit sac après avoir vu l’arnaque par lui-même et s’être rendu compte qu’il payait plus cher pour le même produit.