Un employé de concession au jeu Cowboys-Raiders se bat avec un fan

Les joueurs des Dallas Cowboys et des Las Vegas Raiders n’étaient pas les seuls à se battre. Un fan qui était au match a capturé une bagarre entre une travailleuse de concession et une fan des Cowboys, selon Fox News. Le travailleur du stand de concession a sauté par-dessus le comptoir et a glissé avant de s’en prendre au ventilateur. C’est à ce moment-là que plusieurs fans se sont impliqués en essayant de le briser. Fox News dit que la cause de l’altercation n’est pas claire.

Alors que ce combat se déroulait, les joueurs des Cowboys et des Raiders se sont impliqués dans deux combats distincts. Le premier s’est produit au troisième quart lorsque Kelvin Joseph des Cowboys s’est bagarré avec Roderic Teamer des Raiders lors d’un botté de dégagement. Le deuxième combat a eu lieu après le match lorsque Trysten Hill des Cowboys a frappé John Simpson des Raiders. Les Cowboys ont perdu contre les Raiders en prolongation 36-33 et ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Mais ce qui a fait parler tout le monde, c’est le nombre de pénalités prononcées dans le match. Il y a eu 28 drapeaux lancés lors du concours de Thanksgiving, et les Cowboys ont accumulé 166 verges de pénalités, ce qui est un nouveau record de franchise. « Ce sera probablement le match le plus regardé en dehors du Super Bowl, et je détestais qu’il suffise de lancer le ballon et d’obtenir vos pénalités pour obtenir vos gros jeux », a déclaré Jerry Jones, propriétaire et directeur général des Cowboys. Jeudi soir, par le site officiel de l’équipe.

« Malheureusement, cette dernière pénalité était cruciale », a déclaré le demi défensif des Cowboys Anthony Brown à propos de son appel d’interférence de passe lors de la dernière série du match. « Nous devons juste continuer à nous battre, mec. Nous ne pouvons pas contrôler quand les arbitres lancent des drapeaux et quand ils ne lancent pas de drapeaux. Nous ne pouvons pas essayer de discuter avec eux, car cela ne va rien changer. »

Les Cowboys ont connu un bon départ, remportant six de leurs sept premiers matchs. Mais ils se sont calmés en novembre, remportant un seul match au cours du mois, soit une victoire éclatante de 43-3 contre les Falcons d’Atlanta. Quant aux Raiders, ils ont remporté une victoire bien méritée après avoir perdu leurs trois derniers matchs. Ils ne sont plus qu’à un match des Chiefs de Kansas City pour la tête de l’AFC West.