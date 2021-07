Un employé de Frito-Lay s’exprime après avoir été électrocuté et privé de soins ⋆ .

Frito-Lay ouvrier Brandon Ingram parle de la douleur, du traumatisme et du harcèlement qu’il a subis après avoir été gravement électrocuté au travail, le laissant handicapé et privé de soins médicaux.

(Photo : Union plus parfaite)

Brandon et sa femme Mélisse affirment qu’eux et leurs quatre jeunes enfants sont traqués et filmés secrètement par des agents de la société. Melissa a lancé un GoFundMe pour collecter des fonds pour son entreprise de beauté, qu’elle décrit comme “notre dernier espoir d’avoir un avenir”.

Dans une longue déclaration partagée sur la page de campagne et la vidéo de More Perfect Union, Melissa déballe le jour où son mari a failli perdre la vie au travail alors qu’il aurait été électrocuté. Regardez-la partager l’histoire via le clip ci-dessous.

La collecte de fonds, en partie, se lit comme suit :

L’électrocution a été grave et a entraîné de nombreux problèmes de santé. Il a subi deux opérations de la colonne vertébrale jusqu’à présent et nous savons avec certitude qu’il y en aura une autre l’année prochaine. Nous ne savons pas combien de chirurgies il aura besoin en tout. C’est une situation effrayante et a été aggravée par le traitement que Frito-Lay et PepsiCo ont réservé à notre famille. Cela fait plus de 4 ans et nous nous battons toujours pour la vie de mon mari, sans aucun soutien de la part de l’entreprise. Ils nient la responsabilité de l’accident même si l’incident s’est produit au travail. Nous avons fait tout ce qu’eux et leur compagnie d’assurance nous ont demandé mais ce n’est toujours pas suffisant.

Melissa poursuit en accusant Frito-Lay de traiter ses travailleurs “comme des esclaves” qu’ils jettent “comme des ordures lorsqu’ils ne sont plus en mesure de travailler leurs heures inhumaines”

Elle se souvient comment son mari a rejoint l’équipe Frito-Lay à St. Louis, Missouri, après être rentré chez lui après avoir servi dans la Marine. Il a finalement été “mis en charge de quatre postes différents” et “s’est littéralement cassé le dos en travaillant 84 heures par semaine”.

« Nous voulons que justice soit faite pour notre douleur et nos souffrances ainsi que pour toutes les factures médicales que nous avons dû payer nous-mêmes », déclare la campagne.

La famille affirme que Frito-Lay et PepsiCo ont refusé « d’aider en cas d’invalidité ou d’indemnisation des travailleurs » et que le couple « a épuisé toutes nos économies et nos retraites, même les fonds de nos collèges pour enfants. Nous avons dû changer nos objectifs et replanifier toute notre vie autour de cette blessure dévastatrice. »

“Je ne m’attendais pas à être dans cette position”, écrit Melissa.

« Mon mari et moi avons quatre jeunes enfants et nous avons travaillé dur pour nous assurer de pouvoir leur offrir un bon avenir. Ces plans se sont tous effondrés lorsqu’il a été blessé au travail.

Brandon Ingram

La famille a l’intention d’utiliser les fonds collectés dans le cadre de la campagne pour « louer un espace de vente au détail, l’aménager pour répondre aux besoins de notre entreprise, acheter du matériel pour fabriquer des produits en plus grande quantité, payer la main-d’œuvre, financer un compte de paie pour créer des emplois dans ma communauté. , et commercialiser nos produits.

« Cette entreprise est notre dernier espoir », écrit-elle.

Lorsque theGrio a contacté l’organisateur de la campagne pour obtenir des commentaires sur la réaction du public depuis que le couple a partagé son histoire, nous avons reçu la réponse suivante :

Merci beaucoup pour votre soutien… Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le

soutien que nous avons reçu jusqu’à présent. Nous demandons à tous de continuer à

partager notre histoire. Actuellement, il n’y a eu aucune réponse de Frito-Lay ou

PepsiCo. Je ne m’attendais pas à ce qu’il y en ait.

Un utilisateur de Facebook a répondu au sort de la famille en notant : « Les grandes entreprises s’en foutent de vous après que vous vous soyez blessé au travail, ce qui leur fait gagner plus d’argent que vous n’en aurez jamais au cours de votre vie X10 ! J’espère que vous avez un bon avocat qui se battra pour vos droits en tant qu’employé qui a été blessé au travail. Nos prières sont en haut pour juste cela pour vous. Reste fort. Ne reculez pas. DÉFEND TON TERRITOIRE.”

Un autre a commenté: «Très désolé. Les grandes entreprises sont un pur mal. Ils ne se soucient pas. Rien qu’un numéro. Prières.”

Un troisième a ajouté : « Veuillez cesser de stocker les produits PepsiCo Frito Lay jusqu’à ce qu’ils commencent à traiter leurs travailleurs avec humanité. C’est déplorable. »

