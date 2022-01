Un employé de Los Angeles Taco Bell abattu après une dispute sur un faux billet de 20 $: rapport

LOS ANGELES – Un employé de Taco Bell a été abattu samedi lors d’un service au volant à Los Angeles après avoir apparemment refusé d’accepter un faux billet de 20 $.

Fox 11 a rapporté que la fusillade avait eu lieu vers 23 heures sur le boulevard Avalon. L’employé, qui était père de trois enfants, a été décrit comme un homme de 41 ans. Il a été abattu à plusieurs reprises et déclaré mort sur les lieux, selon le rapport. Il a reçu une balle dans le torse avec une arme de poing semi-automatique. Le rapport indique qu’une autre victime à l’endroit a subi des coups de couteau.

DOSSIER: L’employé de Taco Bell aurait travaillé sur le site de Los Angeles pour gagner de l’argent supplémentaire pour sa famille (Photo de Spencer Platt/.) (Spencer Platt/.)

La famille de la victime décédée l’a identifié comme étant Alejandro Garcia, selon ABC 7. Ils ont déclaré au magasin que le différend portait sur un faux billet de 20 $. Il aurait travaillé de nuit avec son fils.

DOSSIER : Le LAPD a identifié les suspects comme étant deux hommes âgés de 20 à 25 ans. (Mel Melcon / Los Angeles Times via .) ((Mel Melcon / Los Angeles Times via .)

BEVERLY HILLS GUN SHOP VOIT UNE HAUSSE DE SES AFFAIRES

« Je suppose qu’ils se sont fâchés et qu’ils ont juste commencé à tirer », a déclaré à la station Nancy Garcia del Sol, une cousine. « Mon neveu était à proximité alors il a fermé la fenêtre mais les coups de feu… ils sont entrés. [Garcia] a reçu une balle dans le cœur, et c’est ce qui l’a tué, et il est mort là… devant la présence de son fils. »

La famille a déclaré à ABC 7 que la victime travaillait au magasin une nuit par semaine pour rapporter quelques dollars supplémentaires à sa famille.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Les suspects n’ont pas été arrêtés. Ils ont été décrits comme des hommes âgés de 20 à 25 ans, selon le rapport.

L’Associated Press a contribué à ce rapport