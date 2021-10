Un employé de l’université de Virginie dans l’eau chaude pour un tweet «homophobe» critiquant le bisexuel DC Comic

Des étudiants de l’Université Christopher Newport à Newport News, en Virginie, demandent qu’une chercheuse en résidence soit retirée de l’université après avoir critiqué un récent livre de DC Comics dans lequel Jonathan Kent se présentait comme bisexuel.

Sophia Nelson, chercheuse en résidence à l’Université Christopher Newport, a tweeté le 11 octobre qu’elle ne pensait pas que les personnages bisexuels devraient être présentés aux enfants dans les bandes dessinées.

« Smdh. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi c’est nécessaire. Je ne comprends pas! Et si les parents chrétiens d’enfants lisant des bandes dessinées ne voulaient pas que leurs enfants soient exposés à des personnages bisexuels? Cela est imposé aux enfants. Ensuite, les parents doivent l’expliquer. Et la plupart ne le peuvent pas ! », a tweeté Nelson.

Capture d’écran du tweet de Sophia Nelson/Abigail Honeycutt

Répondant aux critiques, Nelson a également déclaré qu’elle ne pensait pas que les chrétiens devraient être représentés dans les bandes dessinées.

Nelson a déclaré à Fox News qu’une fois qu’elle a su que les membres de la communauté du campus étaient offensés, elle a présenté deux excuses sur Twitter et a supprimé le tweet.

Cependant, Nelson a déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir publié le tweet, qui faisait partie d’un fil plus large sur « la sursexualisation de nos enfants dans ce pays ».

« Je ne regrette pas d’avoir souligné que je ne pense pas qu’il devrait y avoir des personnages hétérosexuels, des personnages LGBTQ, des personnages chrétiens ou tout type de personnage dans une bande dessinée pour enfants sur quoi que ce soit à voir avec autre chose que des enfants étant des enfants … et ayant des super-héros », dit Nelson.

Nelson a d’abord été informée qu’elle ferait publier une lettre au rédacteur en chef dans le journal étudiant, mais Evelyn Davidson, la rédactrice en chef des nouvelles, lui a ensuite dit que la lettre ne serait pas publiée « en raison de circonstances indépendantes de ma volonté ». Davidson a déclaré dans un e-mail à Nelson qu’il n’y aurait pas assez d’espace pour publier sa lettre à l’éditeur.

Dans cette illustration photo de 2012, le logo Superman : Fils de Kal-El est affiché sur un smartphone. (Photo illustration par Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via .)

Selon CBS Coastal Virginia, les étudiants ont organisé une manifestation lundi contre le tweet de Nelson, et certains exigent que l’université la retire de son poste de chercheur en résidence.

Les étudiants protestaient également contre d’autres tweets de Nelson, qui concernaient principalement son opposition au mariage homosexuel.

Une pétition en ligne demande sa révocation en tant qu’universitaire en résidence.

« Notre communauté est blessée et déçue par la façon dont cette université a traité les déclarations homophobes et racistes du professeur Nelson », indique la pétition.

Abigail Honeycutt, l’étudiante qui a lancé la pétition, a déclaré à Fox News que même si elle soutient la liberté d’expression, tout le monde devrait faire face aux conséquences de ce qu’il dit.

« Les mots ont du pouvoir et peuvent avoir des dommages durables, peu importe qui les dit, mais ils sont particulièrement blessants et puissants de la part d’une personne en position de pouvoir », a déclaré Honeycutt.

Jim Hanchett, directeur des communications à l’Université Christopher Newport, a déclaré à Fox News que le président de l’université, Paul Trible, avait envoyé un message à la communauté universitaire le 18 octobre, exprimant que les commentaires de Nelson avaient causé « une grande douleur ».

« La semaine dernière, Sophia Nelson a tweeté une question et précédemment tweeté d’autres commentaires qui ont causé beaucoup de douleur et d’indignation à de nombreux membres de notre famille Christopher Newport. Quand l’un de nous souffre, nous sommes tous blessés », a déclaré Trible.

Hanchett a déclaré que Nelson viendrait sur le campus pour un « dialogue ouvert » avec des membres de la communauté universitaire.

« Elle aura l’occasion de partager qui elle est, ses points de vue, ses opinions et son cœur », a déclaré Trible. « Elle expliquera pourquoi elle a tweeté ce qu’elle a fait. Nous écouterons. Et nous partagerons nos points de vue, opinions et cœurs – la douleur, la colère et les questions. Elle écoutera. »

Alors que Nelson s’est excusé auprès de la communauté du campus, elle a fait valoir qu’il ne devrait pas y avoir ce type de réaction en cas de désaccord.

« Ce que je ne comprends pas à tout cela », a déclaré Nelson, « c’est comment un être humain peut poser la question et clairement causé une certaine offense et bouleversement, mais dire: » Hé, d’accord, discutons à ce sujet. Je » Je suis désolé de t’avoir blessé », puis les gens demandent que leur carrière soit ruinée. »

« C’est affreux. Et ce n’est pas l’Amérique que j’aime et l’Amérique que je connais. Ce n’est tout simplement pas le cas. »