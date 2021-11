Un employé de McDonald’s évacue après avoir été aveuglé par une commande de 6 400 articles

TikTok est devenu le lieu de prédilection de nombreux employés de chaînes de restauration rapide, dont un qui est devenu viral plus tôt cette semaine lorsqu’elle s’est plainte d’une commande de 6 400 articles dont un client avait besoin en seulement quatre heures. La vidéo a été publiée par @ brittanicurtis23 et a accumulé près de 300 000 vues en seulement deux jours. Le TikToker a déclaré à l’un de ses abonnés que la facture atteignait 7 400 $.

« Quand un client appelle et dit qu’il a besoin de 1 600 McChicken, 1 600 McDoubles et 3 200 cokies en quatre heures », a écrit @ brittanicurtis23. Elle avait l’air frustrée au début du clip, puis elle a montré les boîtes remplies de sandwichs McChicken et McDoubles et les biscuits commandés par le client. « Pas de mensonge, ta fille est FATIGUÉE ! » l’utilisateur de TikTok a écrit dans les légendes.

@brittanicurtis23 #greenscreenvideo pas de mensonge, ta fille est FATIGUÉE ! #fyp #tendance #foryou #mcdonalds fils original – isaac.syl

La vidéo compte plus de 600 commentaires et @brittanicurtis23 a répondu à de nombreuses questions. Elle a dit à un utilisateur que le client avait payé avant qu’elle et ses collègues ne préparent la nourriture. Lorsqu’une personne a demandé qui aurait besoin d’autant de nourriture, @ brittanicurtis23 a affirmé que c’était une prison voisine qui l’avait commandée.

Une autre personne a demandé comment ils gardaient autant de nourriture au chaud avant que le client ne la ramasse. « Essayez de les garder dans l’eau aussi longtemps que possible, emballez juste avant de les envoyer et après qu’ils les aient emportés … c’est à eux de les garder au chaud LOL », a écrit l’utilisateur de TikTok. Elle a également révélé que le magasin fonctionnait comme d’habitude pendant qu’ils préparaient tous ces sandwichs. « Il y avait quelqu’un sur la table qui préparait des sandwichs et qui a ensuite sauté en arrière pour aider à passer la grosse commande », a-t-elle écrit.

Ce n’est pas la seule méga commande de McDonald’s à devenir virale ces derniers mois. En août, un employé d’un McDonald’s en Australie a partagé sur Facebook qu’un client avait commandé 70 hamburgers Angus Clubhouse, 39 boîtes McFamily (dont un total de 234 hamburgers supplémentaires), 39 paquets de 20 McNuggets et 69 grosses frites. Le client a ajouté un petit Coca à la vanille et un Cheeseburger sans cornichons à la commande. Le travailleur a affirmé que le client avait ajouté plus de 100 boissons, rapporte l’agence australienne 7News. La commande a coûté 3 400 AU $ (environ 2 474 $ en USD).