Un employé de McDonald’s révèle une découverte horrible dans une machine à boissons dans une vidéo virale

Une vidéo maintenant supprimée d’un employé de McDonald’s montre un pur cauchemar se développant dans l’un des distributeurs de boissons de la franchise, provoquant une réponse de la part de l’entreprise. Le clip a d’abord été partagé sur TikTok et a rapidement fait le tour, faisant beaucoup de dégoût en ligne.

Alors que l’on pensait initialement que les asticots avaient infesté le distributeur de boissons, on a vite découvert que des vers de terre s’étaient infiltrés à l’intérieur. Selon Newsweek, les longs corps roses des vers remplissaient les drains du distributeur de boissons situé sur Old Kent Road à Londres. Il semblerait que les vers aient remonté les égouts d’une manière ou d’une autre, provoquant un nettoyage complet par McDonald’s et une déclaration pour apaiser les craintes.

Nous prenons la propreté et l’hygiène très au sérieux. Malheureusement, il y a quelques semaines, nous avons été informés d’un problème dans le drain desservant la station de boissons de notre restaurant Old Kent Road », a déclaré McDonald’s dans un communiqué, selon Newsweek. « Nous avons immédiatement fermé la station de boissons et notre équipe d’hygiène. identifié la cause du problème, qui a été résolu avant qu’un nettoyage en profondeur ne soit effectué. « La zone a été inspectée par des spécialistes externes et aucune boisson n’a été servie aux clients jusqu’à ce que nous soyons sûrs que le problème était complètement résolu. »

La déclaration précise également qu’il s’agissait d’un « incident isolé » et que les vers ne représentaient pas une infestation dans le restaurant. Pourtant, cela rend l’idée de commander un verre un peu plus risquée à cet endroit. « J’ai vu ça l’autre jour. J’ai commandé pour ma petite-fille d’ici, mais plus maintenant », a commenté un utilisateur sur la vidéo originale.

Bien que ce spectacle dégoûtant soit rare, d’autres veulent mettre les clients à l’aise en notant qu’ils s’assurent de nettoyer le distributeur de boissons à chaque fois pendant leur quart de travail. « Je travaille chez McDonald’s, je veux juste dire que je nettoie la zone des boissons chaque fois que je suis en poste, donc tous les McDonald’s ne sont pas comme ça, mais s’ils le sont, ils doivent être fermés car cela enfreint de nombreux codes de santé », a écrit un utilisateur. Tous les McDonald’s ne sont pas égaux, bien sûr.

Les employés ne manquent pas pour partager un aperçu des coulisses de la commande de nourriture et de sa préparation. Récemment, nous avons vu la maison gelée du McRib avant qu’elle n’atteigne vos mains, et nous avons découvert que les machines à crème glacée cassées de McDonald’s pourraient être intentionnellement sabotées.