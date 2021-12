Un employé de Tesla a tué un collègue dans le parking d’une usine de Californie après une dispute antérieure, selon la police

Un homme retrouvé mort lundi sur le parking de l’usine de fabrication de Tesla en Californie du Nord était un employé qui a été tué par balle par un collègue alors qu’il partait après son quart de travail, ont annoncé mardi les autorités.

Le département de police de Fremont a arrêté Anthony Solima de Milpitas sur un mandat d’homicide lundi soir. Les enquêteurs pensent que Solima et la victime se sont disputés plus tôt dans la journée et que Solima avait « soudainement » quitté son travail, a déclaré la police.

Ils n’ont pas dit sur quoi portait la dispute.

Anthony Solima, 29 ans, est accusé d’avoir tué un collègue de Tesla sur le parking de l’usine automobile californienne de l’entreprise. (Service de police de Fremont)

La victime non identifiée a été retrouvée sur le parking avec une blessure par balle juste avant 15h30. Le service d’incendie de Fremont est intervenu et a fourni des soins médicaux, mais il a été déclaré mort sur les lieux.

Près de la scène se trouvaient plusieurs douilles de calibre .223 épuisées. Les enquêteurs ont déclaré que la victime venait de terminer son quart de travail à l’installation de Fremont et qu’elle avait été abattue alors qu’il partait.

Les détectives ont appris la dispute et ont trouvé Solima vers 20h45 et ont commencé à exercer une surveillance. À 23 h 15, ils ont obtenu des mandats d’arrêt et de perquisition et l’ont placé en garde à vue alors qu’il sortait de son véhicule à Milpitas.

Une photo de l’arme trouvée dans le véhicule d’Anthony Solima, a indiqué la police (service de police de Fremont)

Dans le véhicule, les autorités ont trouvé un fusil à canon court de calibre .223 chargé sans numéro de série ainsi qu’une douille usagée. Ils ont dit qu’aucun autre suspect n’était examiné.

Solima est détenu sans caution à la prison de Santa Rita. Il devrait comparaître devant le tribunal jeudi pour sa mise en accusation, selon les dossiers de la prison.

L’usine de Fremont est l’une des nombreuses utilisations de Tesla pour produire ses véhicules électriques. L’incident s’est produit le jour même où Time Magazine a annoncé que le PDG de Tesla, Elon Musk, était sa personnalité de l’année. Fox News a contacté l’entreprise.

Au cours des premières semaines de la pandémie de COVID-19, Musk s’est engagé dans une querelle publique avec les responsables du comté d’Alameda au sujet de la réouverture de l’installation de Fremont au milieu des restrictions locales.

Plus tôt ce mois-ci, le constructeur automobile a officiellement déplacé son siège social de la Silicon Valley à Austin, au Texas.