Un employé de Trans Netflix qui a critiqué Dave Chappelle spécial parmi les 3 suspendus pour une réunion d’exécutif en panne

Un employé trans de Netflix qui a été critiqué pour le dernier stand-up spécial du comédien Dave Chappelle faisait partie des trois employés qui ont écrasé une réunion de la haute direction à la fin de la semaine dernière. Terra Field, un ingénieur logiciel senior basé à San Francisco, et les deux autres employés ont été suspendus pour avoir fait planter l’événement, auquel ils n’avaient pas été invités. Des sources ont déclaré que Variety Field n’avait pas été suspendue pour ses tweets critiques du spécial The Closer de Chappelle.

Field et deux autres employés auraient rejoint le rassemblement virtuel, qui n’était destiné qu’aux 500 meilleurs employés du géant du streaming. Elle a été suspendue pour avoir assisté sans y être invitée, pas à cause de ses tweets. Une enquête a été ouverte sur les trois employés, rapporte Variety. Field n’a pas commenté le rapport, mais elle a semblé faire référence à l’attention qu’elle a reçue après que Variety a publié son rapport. « Oh mon Dieu, tout cela se passe-t-il le jour de la sortie nationale? » elle a écrit. « Eh bien 2013-polo-and-jorts-moi, regarde ce que tu as fait. »

« Il est absolument faux de dire que nous avons suspendu des employés pour avoir tweeté sur cette émission », a déclaré un porte-parole de Netflix à Variety. « Nos employés sont encouragés à ne pas être d’accord ouvertement et nous soutenons leur droit de le faire. »

Après la sortie de The Closer le 5 octobre, Chappelle a immédiatement été critiqué pour avoir utilisé la communauté transgenre comme punchlines et défendu ses blagues. Le comédien a accusé les personnes trans d’avoir « la peau fine » et a déclaré qu’il était « de l’équipe TERF », faisant référence à « une féministe radicale trans-exclusionniste », une idéologie qui exclut les femmes trans en tant que femmes. Jaclyn Moore, qui a travaillé sur la série Dear White People de Netflix, a déclaré qu’elle ne travaillerait plus avec Netflix à cause de la spéciale. Field a également publié un long fil Twitter le 6 octobre, dans lequel elle a énuméré les noms de personnes trans qui ont été victimes de crimes haineux.

Au cours de la réunion Field et les deux autres employés se sont écrasés, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a posé des questions sur la façon dont l’entreprise devrait répondre aux critiques de Chappelle de la part des talents et des employés. Sarandos a défendu Chappelle dans une note au groupe, obtenue plus tard par Variety. « Chapelle est l’un des humoristes les plus populaires aujourd’hui, et nous avons un accord de longue date avec lui. Son dernier spécial Sticks & Stones, également controversé, est notre stand le plus regardé, le plus collant et le plus primé. à jour », a écrit Sarandos. « Comme avec nos autres talents, nous travaillons dur pour soutenir leur liberté de création – même si cela signifie qu’il y aura toujours du contenu sur Netflix que certaines personnes pensent être nocif. »

Les sœurs de Daphne Dorman, une comédienne transgenre mentionnée par Chappelle dans son spécial, ont défendu Chappelle dans une interview avec The Daily Beast. Chappelle a mentionné son amitié avec Dorman dans son spécial de 2019, disant à la foule que Dorman s’est suicidée en octobre 2019 quelques semaines après l’avoir défendu en ligne. Les sœurs de Dorman ont déclaré qu’elles étaient déçues que beaucoup pensent que les blagues de Chappelle étaient transphobes ou anti-LGBTQ. « Dave aimait ma sœur et est un allié LGBTQ », a déclaré sa sœur Brandy.