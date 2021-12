Un employé de Wendy’s arrêté, accusé de s’être exposé devant un client

Un employé de Denver Wendy’s a été arrêté pour s’être prétendument exposé devant un client en octobre. La victime a parlé de l’incident cette semaine, après avoir regardé le rapport de Denver7 Investigates sur le nombre élevé de cautionnements personnels accordés aux accusés devant le tribunal. L’employé de Wendy’s, Redmond Ogden, se serait exposé cinq heures seulement avant l’incident survenu au restaurant, mais aurait quand même obtenu une caution de relations publiques, ce qui lui a permis de quitter la prison sans verser de caution en échange de la signature d’un document promettant de revenir devant le tribunal pour le prochaine audience.

Lorsque la victime s’est rendue chez les Wendy en octobre, elle aurait vu Ogden se masturber. « C’était vraiment dégoûtant, vraiment effrayant », a-t-elle déclaré à Denver7. Selon des documents judiciaires, après l’incident, la victime a commencé à pleurer à deux pâtés de maisons du restaurant et a appelé la police pour signaler ce qui s’était passé.

La police a ensuite lié Ogden à l’incident et à deux autres cas d’attentat à la pudeur. Une deuxième victime a accusé l’homme de s’être exposé dans un bus. Elle a enregistré l’incident sur son téléphone et a remis l’enregistrement à la police. L’affidavit du mandat d’arrêt comprenait des détails sur un troisième incident en mars où Ogden se serait exposé dans la rue. La police a appelé la victime du restaurant dans un commissariat et elle a retiré Ogden d’une file d’attente.

La victime du restaurant n’a pas partagé son nom par crainte pour sa sécurité. « Je ne veux pas qu’il voie mon visage. C’est comme si j’avais vraiment peur », a déclaré la femme à Denver7. « J’ai écrit une lettre au juge disant que je ne pense pas qu’il soit juste que vous le laissiez sortir avec une caution de relations publiques. » Elle pense que donner à Ogden une caution de relations publiques était « injuste » et « triste ».

Le procureur du bureau du procureur du district de Denver a demandé une caution pécuniaire pour Ogden, citant les accusations passées d’Ogden. Le procureur a également souligné une lettre d’une victime demandant une caution élevée, selon un enregistrement de l’audience du tribunal obtenu à Denver7. Le défenseur public d’Ogden a fait valoir qu’une caution de relations publiques était appropriée dans l’affaire. La magistrate a accordé la demande de caution de relations publiques, même si elle a trouvé le comportement d’Ogden « alarmant ». Denver7 a également découvert qu’Ogden avait fait face à des accusations de conduite obscène et de batterie sexuelle en Californie au cours de l’été.

« C’est extrêmement frustrant », a déclaré le chef de la police de Denver, Paul Pazen, à Denver7 à propos de la décision dans le cas d’Ogden. « C’est frustrant dans ce cas particulier et cela continue de l’être parce que je vois trop d’exemples exactement comme celui-ci. »

Wendy’s a refusé de répondre aux allégations de la victime devant la caméra. Cependant, la société a déclaré à Denver7 qu’Ogden ne travaillait plus au restaurant de Denver.