Un employé de World Of Warships suspendu après avoir envoyé un message abusif dans un code promotionnel

Image: World of Warships

Ce n’a pas été un bon mois pour World of Warships ! Là encore, exécuter un programme de monétisation louche puis demander aux employés d’envoyer un message insultant à un streamer de premier plan fera cela pour un jeu.

Si vous venez de nous rejoindre, la semaine dernière, de nombreux fans les plus en vue de World of Warships ont quitté le programme communautaire officiel du jeu à cause de l’utilisation de plus en plus louche par le développeur Wargaming d’objets aléatoires et de boîtes à butin. Ce serait normalement la pire chose qui puisse arriver à un jeu au cours d’un mois calendaire, mais il s’avère que Wargaming n’était pas terminé !

Non, comme le rapporte PC Gamer, un employé a pensé que ce serait également le moment idéal pour envoyer un message insultant caché dans un code promotionnel à propos d’un streamer (je l’expliquerai dans une minute) qui a eu une relation litigieuse avec Wargaming. Le nom de ce streamer est Turry, quelqu’un qui, au lieu de quitter volontairement le programme communautaire de Warships, a en fait été expulsé pour avoir critiqué les développeurs.

Le code, envoyé gratuitement à certains fans russes qui regardaient un flux du jeu, était “W0LAXU5FKUTURY5”, et il n’a pas fallu longtemps aux joueurs anglophones pour se demander si le “FKUTURY” disait réellement “Fuck You Turry ” Cette question a rapidement été répondue par Wargaming eux-mêmes, qui ont admis que cela avait été intentionnel. ” C’est inacceptable. Nous avons mené un audit interne et avons constaté que cette situation était due aux actions d’un certain employé “, ont-ils déclaré dans un message sur le forum. à l’origine en russe, mais envoyé en anglais à PC Gamer : « L’employé a été suspendu de ce poste et les mesures les plus strictes lui ont été appliquées en fonction des résultats de l’audit.

« Au nom de toute l’équipe de World of Warships, nous nous excusons auprès des joueurs, des téléspectateurs du stream de vendredi et, plus important encore, nous nous excusons auprès de @Turry. Nous avons fait une déclaration inacceptable dans votre adresse et sommes pleinement conscients de notre responsabilité.

G/O Media peut toucher une commission

Comme autre geste, Wargaming a ensuite publié un autre code bonus, cette fois pour certains jetons du jeu, qui disait TURRYWEARESORRY.