Un employé de Yellowstone souffre de graves brûlures à Old Faithful

Une femme de 19 ans a été hospitalisée dans un état grave jeudi après avoir subi des brûlures aux deuxième et troisième degrés à Old Faithful dans le parc national de Yellowstone.

Le parc a déclaré dans un communiqué de presse que l’incident faisait l’objet d’une enquête et a averti les touristes de rester sur les promenades lorsqu’ils visitaient les zones thermales.

La femme non identifiée, une employée des concessions de Yellowstone de Rhode Island, a subi des brûlures sur 5% de son corps.

Elle a d’abord été soignée par des gardes du parc, puis transportée d’urgence en ambulance à West Yellowstone et a été transportée par avion au centre des brûlures du centre médical régional de l’Est de l’Idaho.

Le parc n’a pas précisé jusqu’où la femme s’était aventurée au-delà de la promenade, mais a déclaré :

« Le sol dans les zones hydrothermales est fragile et mince, et il y a de l’eau bouillante juste en dessous de la surface. Tout le monde doit toujours rester sur les trottoirs et les sentiers et faire preuve d’une extrême prudence autour des caractéristiques thermiques. »

Il s’agit de la première brûlure grave dans une zone thermale de Yellowstone en 2021. En 2020, un enfant de 3 ans a subi des brûlures au deuxième degré au bas du corps et au dos, et un touriste qui est entré illégalement dans le parc est tombé dans une caractéristique thermique près de Vieux fidèle.

Linda Veress, une porte-parole du parc, a déclaré à FTW Outdoors que plus de 20 personnes sont mortes dans le parc des suites de brûlures subies “après être entrées ou tombées dans les sources chaudes de Yellowstone”.

– L’image Old Faithful montrant des touristes sur la promenade est une gracieuseté du parc national de Yellowstone