Un employé des Canucks attribue le conseil de sauvetage d’un fan de Kraken

SEATTLE — Brian « Red » Hamilton était en train de déplacer de l’équipement sur le banc des Canucks de Vancouver entre les périodes le 23 octobre à Seattle lorsqu’il a remarqué une femme derrière le banc appuyant son téléphone contre le plexiglas.

Le message sur son téléphone était écrit en gros caractères et a attiré l’attention de Hamilton, le directeur adjoint de l’équipement des Canucks. Le message exprimait l’inquiétude de Nadia Popovici selon laquelle elle croyait qu’un grain de beauté sur la nuque de Hamilton était cancéreux et qu’il devait le faire vérifier.

Il s’est avéré qu’elle avait raison.

«Je me sentais mal en ce moment parce que je m’éloignais du banc et elle a mis son téléphone contre la vitre et au téléphone, elle a dit que le grain de beauté sur la nuque était un cancer. Et ça m’a bouleversé », s’est souvenu Hamilton samedi avant que les Canucks ne disputent leur deuxième match de la saison à Seattle. « Alors j’ai en quelque sorte haussé les épaules et j’ai continué. Ma première réaction quand je l’ai découvert, c’était que je me sentais mal parce que j’avais l’impression de ne pas vraiment lui donner l’heure de la journée. Je suis ravi qu’elle sache parce qu’elle a besoin de savoir.

Les Canucks ont publié samedi une lettre de Hamilton racontant l’histoire de tout cela et exprimant ses remerciements et son désir de rencontrer la femme en question. En à peine une heure, les Canucks et Seattle Kraken ont déclaré que Popovici, 22 ans, avait été contacté après avoir passé le réveillon du Nouvel An à travailler dans une hotline de crise. La paire a pu se rencontrer environ 90 minutes avant que le Kraken et les Canucks ne jouent samedi soir.

Fan de Seattle Kraken Nadia PopoviciAP

« Le fait que j’ai pu le regarder dans les yeux et entendre ce qui s’est passé de son point de vue », a déclaré Popovici, diplômé de l’Université de Washington et ayant l’intention de fréquenter la faculté de médecine l’année prochaine. « Imaginez à quel point c’est choquant pour vous d’être au travail et que quelqu’un vous regarde en quelque sorte et vous dise : « Hé, peut-être que vous allez voir un médecin. » Ce n’est pas ce que vous voulez entendre. Donc le fait que j’aie pu le voir et parler aux membres de sa famille qui ont été vraiment touchés par lui en esquivant une grosse balle, c’est si spécial.

Le Kraken a reconnu l’histoire de ce qui s’est passé à mi-chemin de la première période à une ovation debout de la foule et a annoncé que les deux franchises donneraient à Popovici un cadeau commun de 10 000 $ pour l’aider à couvrir les dépenses de sa faculté de médecine.

Hamilton est avec les Canucks depuis près de 20 ans, en commençant par l’équipe en 2002. Au milieu du chaos qui se produit autour du banc d’un match de la LNH, Hamilton a déclaré qu’il était étonné que Popovici ait même pu remarquer une taupe dont il ignorait l’existence.

Brian Hamilton, directeur de l’équipement des Canucks.

« Comment elle l’a vu me dépasse », a déclaré Hamilton. « Ce n’était pas très gros. Je porte une veste. Je porte une radio au dos de ma veste qui s’accroche pour que les cordons soient là.

Popovici a déclaré qu’elle avait fait beaucoup de bénévolat dans les hôpitaux, y compris un passage dans un service d’oncologie.

« J’ai vu le sien et j’étais comme, wow, c’est un exemple parfait de ce à quoi ressemble un mélanome », a déclaré Popovici.

Le match à Seattle en octobre était la dernière étape du premier voyage sur la route des Canucks. Quelques jours après son retour à Vancouver, Hamilton a demandé aux médecins de l’équipe d’examiner la taupe en question. Lorsqu’ils ont exprimé leur inquiétude, Hamilton l’a fait retirer quelques jours plus tard et l’a envoyé pour une biopsie.

Les résultats de la biopsie sont revenus montrant qu’il y avait des cellules cancéreuses dans la taupe. Une plus grande zone de peau autour du grain de beauté a ensuite été retirée pour être examinée et Hamilton a déclaré qu’elle était revenue négative.

Hamilton a été informé par ses médecins que le cancer du grain de beauté aurait pu devenir mortel dans quelques années s’il n’avait pas été traité.

« C’était seulement sur la couche externe de ma peau », a déclaré Hamilton. « Il n’avait pas pénétré jusqu’à la deuxième couche de ma peau et c’est parce que nous l’avons attrapé si tôt. »

Hamilton a déclaré que le seul objectif de raconter son histoire et de publier la lettre était de reconnaître à Popovici ses efforts pour attirer son attention et rédiger le message.

« Je comprends que je fais partie de l’histoire, mais elle a besoin de savoir qu’elle est l’histoire », a déclaré Hamilton. « C’est la personne qui a fait ça. Elle a sauvé la vie. … Elle a besoin de savoir que ses efforts étaient valables et d’aller de l’avant.