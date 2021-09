Un employé d’OpenSea a utilisé des informations privilégiées pour tirer profit des ventes de NFT

in

OpenSea, le populaire marché des jetons non fongibles (NFT), a confirmé qu’un employé de l’entreprise utilisait des informations privilégiées pour tirer profit des ventes de NFT. Selon le communiqué publié par la société, il est actuellement évalué à plus de 1,5 milliard de dollars.

“Nous avons appris hier qu’un de nos employés a acheté NFT qui savait qu’il devait apparaître sur notre page d’accueil avant d’y être répertorié publiquement”, a publié OpenSea aujourd’hui.

Bien que la déclaration de l’entreprise n’ait pas identifié l’employé. Le chef de produit d’OpenSea, Nate Chastain, a été accusé sur Twitter par l’utilisateur @ZuwuTV d’avoir utilisé des portefeuilles secrets de crypto-monnaie pour devancer les ventes de la plate-forme. Chastain achèterait les NFT dont le prix était le plus susceptible d’augmenter, puis les saisirait et revendrait l’art à un prix beaucoup plus élevé.

Dans une série de publications devenues virales depuis, l’utilisateur de Twitter @ZuwuTV a suivi les reçus de transaction via la Blockchain publique, démontrant ainsi que Chastain était en train d’acquérir NFT juste avant qu’OpenSea ne présente les pièces sur la page d’accueil de votre site Web, puis les revend.

La plate-forme d’information sur les crypto-monnaies 8BTC a suivi les ventes prétendument liées à Chastain. Preuve d’un bénéfice de 18 875 ETH, environ 67 700 $ sur la base du prix de la crypto-monnaie en ce moment.

Le point de vente chinois de crypto-monnaie 8BTC News a affirmé que l’employé d’OpenSea avait gagné 18 875 ETH en utilisant des informations privilégiées de 11 NFT. Source : Twitter

Dans le rapport publié par OpenSea, la société a qualifié l’incident d'”incroyablement décevant” et a déclaré qu’elle “effectuait un examen complet”.

OpenSea dans l’œil de la communauté NFT

OpenSea a enregistré un volume de transactions record de près de 3,4 milliards de dollars rien qu’en août, selon Dune Analytics.

Malgré les milliards de dollars échangés sous forme d’Ethereum sur la plateforme. La startup semble avoir été laxiste sur les restrictions imposées aux employés des délits d’initiés à investir dans NFT. Cependant, cela est en train de changer à partir d’aujourd’hui.

La société a publié qu’elle avait mis en place de nouvelles politiques pour éviter que cette situation ne se reproduise. L’un d’eux est l’interdiction faite aux employés de l’entreprise d’acheter ou de vendre des TVN pendant qu’ils sont promus par l’entreprise. Interdisez également aux employés d’utiliser des informations confidentielles pour bénéficier de tout TVN.

Tout cet épisode expose le vide réglementaire qui existe dans une grande partie de l’écosystème de la crypto-monnaie. Les TVN, en particulier, existent dans les limbes juridiques. Ils ne sont pas officiellement considérés comme des valeurs mobilières, et il n’y a pas non plus de précédent juridique concernant les actifs numériques. Ainsi, l’utilisation d’informations privilégiées liées au TVN ne semble pas avoir de conséquences juridiques.

L’analyste de données Fintech Boaz Sobrado a déclaré que le scandale OpenSea montre clairement que la transparence de la Blockchain en fait un outil puissant pour surveiller les comportements illégaux sur le marché.

Enfin, Sobrado a ajouté que ces types d’actions montrent que l’argent a été tellement détourné et que les escroqueries sont devenues si courantes et flagrantes que les acteurs négligent même les étapes les plus simples pour brouiller les pistes.

