Un employé du magasin Paramus qui a abattu un voleur a déclaré qu’il faisait «la bonne chose»

Avez-vous déjà imaginé ce que vous feriez dans une situation où vous vous faites voler par quelqu’un avec une arme à feu ? Sam Haobsh l’a vécu et il s’est montré à la hauteur.

« C’est une mentalité de combat ou de fuite », a déclaré Haobsh. «Dans cette situation, pour moi, je suis un type de combat. Je ne cours pas.

Haobsh était au travail au Suit Store sur la Route 4 à Paramus lundi lorsqu’un homme cagoulé se faisant passer pour un client s’est approché de lui. L’homme a déclaré qu’il était là pour effectuer un « retrait » et a remis à Haobsh un sac en plastique.

L’homme a alors demandé à Haobsh de vider la caisse enregistreuse et a informé l’employé qu’il avait une arme à feu, mais ne l’a pas brandie. Haobsh s’est conformé et a donné l’argent à l’homme.

Mais alors que le voleur à main armée potentiel se dirigeait vers la sortie, Haobsh a réagi. Le natif du comté de Passaic a pris la décision en une fraction de seconde de s’en prendre à l’homme. Il a effectué un démontage de style MMA et a réussi à maîtriser l’homme jusqu’à l’arrivée de la police quelques minutes plus tard.

Sam Haobsh a abattu un voleur potentiel au Suit Store de Paramus, où il travaille.

« Je sentais simplement que si je faisais un geste, je serais en mesure de le sécuriser jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre », a-t-il déclaré. « Cest ce qui est arrivé. »

L’homme a été arrêté par des policiers de Paramus, qui l’ont trouvé avec un pistolet de calibre .38, selon un communiqué de presse du département. Il a été accusé de vol qualifié et de possession d’armes à feu.

Personne n’a été blessé et Haobsh a déclaré que tout le monde dans le magasin était choqué. Mais son instinct lui a dit de faire ce qu’il croyait être juste, alors il a bondi.

« Il a fallu quelques minutes à tout le monde pour comprendre ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Haobsh est originaire de Totowa mais a passé son enfance à Dallas avant de retourner dans le New Jersey au collège. Il est allé à l’Institut technique du comté de Passaic et a été un athlète toute sa vie, jouant au football et luttant au lycée. Il vit maintenant à Paterson et s’entraîne à la Team Pure MMA à Woodland Park, et il a déclaré que l’entraînement l’avait aidé à faire le démontage.

« Nous ne recommandons pas au grand public de prendre ces mesures qui ont été utilisées », a déclaré le lieutenant-détective de la police de Paramus, Glenn Pagano. « Pourtant, [Haobsh] était hautement qualifié dans ces techniques de démontage, et nous sommes heureux que ce fut un succès.

Après avoir arrêté le vol, a déclaré Haobsh, ses collègues lui ont donné des tapes dans le dos, mais il a rejeté les affirmations selon lesquelles il était un héros.

« Je ne suis pas un fan de tout ce battage », a-t-il déclaré. «Je fais juste ce qui est juste. J’ai juste l’impression que c’était la bonne chose.

