Un employé du MTA honoré pour avoir repéré un homme avec une arme à feu dans le métro ⋆ .

Un nettoyeur vétéran du MTA a été salué comme un «héros» après avoir alerté les flics sur un straphanger hors de l’état avec une arme à feu alors qu’elle nettoyait une plate-forme de train du Lower Manhattan.

Ivette Leonetti, 54 ans, de Brooklyn, nettoyait la plate-forme de la station World Trade Center / Cortlandt Street lundi lorsqu’elle a remarqué que l’homme assis sur le banc de la plate-forme avait un pistolet à la taille.

Leonetti, une femme de ménage MTA depuis près de 23 ans, est restée calme et a continué à nettoyer en passant devant l’homme, un Carolinien du Sud qu’elle a décrit comme «nonchalant» et «poli».

«J’ai continué comme d’habitude et j’ai juste fait mon travail jusqu’à ce que j’aie la chance de l’appeler et je l’ai appelé», a déclaré Leonetti, un nettoyeur MTA depuis près de 23 ans.

«J’ai dit:« Oh, tu sens bon », et il a dit:« Merci ». J’ai continué à marcher jusqu’à avoir un espace pour descendre les escaliers. J’ai fait mon appel, puis je suis revenue à l’étage et j’ai continué à bouger », a-t-elle dit.

Ivetta Leonetti, nettoyeuse de MTA, a alerté le NYPD lorsqu'elle a remarqué qu'un homme assis sur le banc de la plate-forme avait une arme à la taille.

«Nous avons immédiatement reçu une réponse de la police», a déclaré le chef de la sécurité du MTA, Pat Warren. «Personne ne devrait porter une arme dans la ville et en particulier dans le métro.»

Les flics ont réservé David Taylor, 36 ans, de Seneca, en Caroline du Sud, peu après 7 heures du matin pour possession criminelle d’une arme à feu, a déclaré le NYPD.

Ivetta Leonetti, nettoyeuse de MTA, a continué à essuyer en passant devant l'homme avec l'arme, le décrivant comme «nonchalant» et «poli».

Leonetti, la mère de deux adolescents, a déclaré que ses actes héroïques se résumaient à une journée de travail.

«Je regarde toujours autour de moi, je vois ce qui se passe dans la gare», dit-elle.

«Je suis habitué à tout cela. Je sais juste quand rester à l’écart et je sais quand l’approcher… Je suppose que c’est la rue intelligente en moi.

Ivetta Leonetti, nettoyeuse de MTA, avec Pat Warren, responsable de la sécurité du MTA