Un employé du NHS supplie Insulate Britain de débloquer la route et de lui permettre de voir son enfant

L’homme a exhorté les manifestants à quitter Lambeth Bridge ce week-end (Photo: ./PA/Rex/LBC)

Un employé du NHS a supplié les éco-activistes de le laisser passer pour voir son enfant lors d’un autre barrage routier ce week-end.

L’homme non identifié exhorte les militants d’Insulate Britain à Londres à « penser aussi aux gens », lors d’une confrontation relativement polie devant des policiers à Lambeth Bridge.

Il survient après d’innombrables incidents au cours desquels des automobilistes ont crié des injures, se sont déplacés physiquement et ont même versé de l’encre sur les manifestants, qui tentent d’attirer l’attention sur l’ampleur de la crise climatique.

Ils veulent que le gouvernement isole mieux les maisons britanniques dans le cadre des efforts visant à réduire l’impact du réchauffement climatique, mais leurs méthodes ont été largement critiquées.

Dans la dernière altercation, montrée dans une vidéo obtenue par LBC, l’employé du NHS dit qu’il ne va pas bien et argumente : « Ne bloquez pas la route. C’est faux. Je dois rentrer à la maison avec mon enfant.

Un officier de police interrompt pour ajouter: « Je vois que vous travaillez également pour le NHS, mais ils ne considèrent pas cela, monsieur, malheureusement… Ils s’en moquent. »

L’homme ajoute : « Je dois rentrer à la maison, s’il vous plaît.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

‘C’est vraiment faux. Il faut aussi penser aux gens.

Mais ses appels semblent être tombés dans l’oreille d’un sourd, la manifestation assise bloquant la circulation pendant des heures samedi.

La police a arrêté 30 militants du climat après l’action sur l’un des principaux ponts de la capitale.

La manifestation a eu lieu en soutien à neuf militants d’Insulate Britain emprisonnés la semaine dernière pour avoir enfreint une injonction visant à les empêcher de bloquer les routes – avec jusqu’à 250 personnes marchant depuis les Royal Courts of Justice pour exprimer leur solidarité.

Les arrestations ont eu lieu après que les conditions de la loi sur l’ordre public aient été imposées à la manifestation.

La manifestation était en solidarité avec les militants d’Insulate Britain qui ont été envoyés en prison (Photo: .)



Les manifestants ont bloqué la circulation pendant des heures (Photo: PA)

Lorsque les manifestations ont finalement été supprimées, la police métropolitaine a déclaré: « Le pont de Lambeth a maintenant été rouvert, 30 arrestations ont été effectuées pour violation des conditions S14. »

Auparavant, des agents en uniforme s’étaient tenus sur le pont de Lambeth alors que la circulation était détournée, la police métropolitaine affirmant que c’était « pour la sécurité de tous ».

Les manifestants ont prononcé des discours, chanté des chansons, déjeuné et scandé des slogans.

Des acclamations avaient éclaté plus tôt lorsque les militants ont déclaré à la foule que les neuf militants pour le climat d’Insulate Britain emprisonnés étaient des «prisonniers politiques» et ne seraient pas les derniers à être enfermés.

Gabriella Ditton, 27 ans, une animatrice de Norwich, Norfolk, faisait partie de ceux qui ont participé à la manifestation de samedi. Elle a déclaré avoir été arrêtée six fois avec Insulate Britain, dont une fois pour avoir enfreint l’injonction.

Des militants se sont rassemblés devant la Cour centrale de justice avant de se diriger vers la place du Parlement et le pont Lambeth (Photo: Shutterstock)



La police a procédé à 30 arrestations (Photo: REX)

Elle a déclaré: « Je m’attends à aller en prison à un moment donné pendant au moins six mois parce que je ne vais pas m’excuser à ce sujet.

«Je sais depuis quelques années que la seule chose qui va nous servir est la résistance civile. J’ai confiance dans les gens qui se rassemblent.

« Des solutions à cette crise existent, nous avons juste besoin de la volonté politique pour le faire. »

Zoe Cohen, 51 ans, a déclaré qu’elle avait voyagé depuis son domicile à Warrington, dans le Cheshire, pour participer à la manifestation, car elle est « en colère, désemparée et en deuil pour l’énorme quantité de nature que nous avons déjà perdue ».

Elle a déclaré que « les gens ordinaires ne devraient pas avoir à faire cela et risquer la prison » et a ajouté que « toute perturbation est microscopique à la souffrance de millions de personnes qui meurent maintenant à travers le monde à cause de cette crise ».

Plus : Londres



Mais beaucoup ont critiqué leurs méthodes, y compris le chef du Parti vert de l’époque, qui a déclaré à Metro.co.uk que c’était dangereux, tandis qu’un ambulancier a qualifié les manifestants d' »idiots ».

Insulate Britain a lancé une vague de protestations en septembre et des partisans ont bloqué la M25, les routes de Londres, y compris autour du Parlement, les routes de Birmingham et de Manchester et autour du port de Douvres dans le Kent.

La dernière action fait suite au sommet sur le climat COP26 à Glasgow, qui a été considéré par de nombreux militants et experts comme n’allant pas assez loin pour éviter une dégradation de l’environnement.

Insulate Britain a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans la mise en place de l’événement, qui a été décrit par ceux qui y ont participé comme étant dirigé par la communauté.

Mais le groupe a déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre ses manifestations jusqu’à ce que le gouvernement accepte d’isoler les maisons.

D’autres procédures d’incarcération devant la Haute Cour devraient être engagées contre d’autres manifestants d’Isulate Britain concernant les manifestations du 27 octobre.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.



PLUS : L’invité de Good Morning Britain fond en larmes à cause des craintes liées au changement climatique après les arrestations d’Isulate Britain

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();