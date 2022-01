Un employé du NHS vivant sur un grand classique économise plus de 300 £ par mois sur ses factures

Jordan ressent un sentiment de communauté sur l’eau (Photo: @joranjackson_00/Mercury Press)

Un employé du NHS a renoncé à la vie moderne et a réduit de moitié ses dépenses en vivant sur l’eau.

Amoureux de la nature, Jordan Jackson, 38 ans, vit actuellement sur un bateau étroit de 51 pieds avec son chat, Bella, sur le canal Ashby.

Alors que vivre sur le bateau a donné à Jordan une vie moins chère, être au bord du canal l’a également rempli de joie et d’un sens de la communauté.

Son amour de la voile vient de souvenirs d’enfance heureux avec sa famille et maintenant il adopte son style de vie « hors réseau ».

Depuis qu’il a emménagé sur le bateau, Jordan a réduit ses factures de 675 £ à 350 £ en moyenne par mois.

« Au début, je cherchais à acheter une maison », a déclaré Jordan.

«Le bateau m’a donné l’opportunité d’acheter un logement pour moins de 40 000 £. Dans ce domaine, il est difficile de trouver quoi que ce soit pour moins de 120 000 £, c’est donc une économie massive.

« C’est un super mode de vie parce qu’il y a moins de loyer à payer. »

Jordan à l’intérieur du bateau (Photo : joranjackson_00/Mercury Press)

Il a poursuivi: « Lorsque j’amarre dans une marina, mon loyer n’est que d’environ 250 £ par mois, mais lorsque je navigue en permanence dans le canal, il n’y a pas de frais d’amarrage.

« Quand vous comparez cela à la location d’une maison, c’est beaucoup moins cher.

« Avant cela, je dépensais 600 £ par mois uniquement pour le loyer. »

Le style de vie inhabituel de Jordan l’a également aidé à économiser la moitié de son argent sur les factures de services publics.

« Je paie 20 £ en électricité », explique-t-il. « Mais je prévois d’acheter des panneaux solaires l’année prochaine, ce qui me fera économiser encore plus d’argent.

« Si vous avez des panneaux solaires, vous n’utilisez pratiquement pas d’électricité, donc ça va baisser pratiquement à zéro. »

Jordan espère qu’en économisant plus d’argent, il pourra éventuellement réduire ses heures de travail et s’impliquer davantage dans les activités qu’il aime.

« Cela me donnera également l’opportunité de travailler peut-être à temps partiel dans 10 ans et de me concentrer davantage sur la contribution à des projets écologiques », a-t-il ajouté.

Il note que ce mode de vie l’a présenté à des personnes partageant les mêmes idées qui partagent son amour pour la nature et c’est une communauté qu’il aime.

Le chat de Jordan, Bella, se prélassant sur le bateau (Photo : joranjackson_00/Mercury Press)

« Il y a une communauté. Tout le monde s’entraide et se vérifie les uns les autres », a-t-il expliqué.

« Vous vous arrêtez et parlez à vos voisins. Cela me rappelle des communautés comme autrefois où tout le monde parlait et traînait.

« De retour dans mon appartement, vous pourriez juste dire bonjour à votre voisin. Ici, vous cuisinez avec vos voisins et allez au pub ensemble.

« Certaines personnes pourraient penser que c’est un mode de vie solitaire, mais je ne pense pas du tout que ce soit le cas. »

Jordan adore son nouveau style de vie (Photo : joranjackson_00/Mercury Press)

Jordan est conscient du côté écologique de la vie au bord du canal et essaie d’être aussi prudent que possible envers l’environnement.

« J’essaie de vivre le plus écologiquement possible. Je ne conduis pas, je fais du vélo partout », a-t-il déclaré.

« Il y a un poêle à bois sur le bateau, mais j’achète du charbon écologique fabriqué à partir de noyaux d’olive. Je n’utilise pas de combustibles fossiles et le bois que je brûle est normalement des chutes.

« En général, c’est plus écologique. Vous devenez plus conscient des empreintes que vous faites sur la planète.

Jordan adore son nouveau style de vie, mais dit qu’il y a quelques problèmes modernes qu’il a du mal à résoudre.

« C’est un peu difficile parce que vous n’avez pas d’adresse postale vivant sur un bateau », a-t-il ajouté.

« Si vous voulez quelque chose d’Amazon, vous devez le livrer à un point de retrait. »

Cependant, dans l’ensemble, Jordan ne changerait rien et considère son mode de vie comme une aide à sa santé mentale. Il a maintenant une véritable indépendance et la liberté de voyager quand et où il veut.

« Je ne suis pas attaché à un seul endroit », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez emmener votre maison en vacances avec vos animaux de compagnie et vous n’avez pas à payer une fortune pour partir. »

