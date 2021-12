L’avocate Lisa Bloom a annoncé une conférence de presse exigeant qu’Activision Blizzard assume la responsabilité de sa culture de travail toxique.

Bloom, propriétaire de The Bloom Firm, basée en Californie, ainsi qu’un employé actuel de Blizzard que Bloom représente, seront devant le siège de la société mercredi à 9 h 00 HAP.

« Une femme actuellement employée chez Blizzard Entertainment et son avocate, Lisa Bloom, décriront la culture imbibée d’alcool de harcèlement sexuel que la femme a endurée », lit-on dans un communiqué de presse. « Y compris de nombreux attouchements sexuels et attouchements sexuels, et les représailles subies après qu’elle a signalé l’agression sexuelle. »

Le communiqué de presse poursuit en notant que malgré le procès intenté par le California Fair Employment and Housing et les nombreux rapports sur les allégations contre Activision Blizzard, la responsabilité de la société a « réduit ». L’identité de l’employé de Blizzard n’a pas été révélée mardi.

Vous pouvez lire la déclaration complète de Bloom ci-dessous.

L’annonce de cette conférence de presse intervient un jour seulement après que Raven Software, l’un des studios d’Activision Blizzard, a commencé à planifier un débrayage suite au licenciement de plusieurs de ses sous-traitants en assurance qualité.

Activision Blizzard s’est engagé à éliminer le harcèlement au travail via un nouveau comité, bien qu’il ait fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir inclus plusieurs membres du conseil d’administration dans le panel. Des personnalités de premier plan de Playstation, Xbox et Nintendo ont été parmi les nombreuses personnes à condamner les actions d’Activision Blizzard pendant cette période mouvementée au sein de l’entreprise.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.