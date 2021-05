Un endroit calme: 5 questions que nous avons encore sur les monstres d’horreur avant la partie II

Comment leur faiblesse aidera-t-elle les abbés dans la deuxième partie?

Pour être honnête, je n’ai pas besoin ou je ne veux pas de réponses à toutes ces questions quand je vois A Quiet Place Part II. Mais, ce sont le genre de questions qui flottent dans ma tête lorsque je regarde cette franchise et d’autant plus que le film engage le public dans un autre combat pour la survie à travers les yeux des Abbotts. Bien sûr, les fans veulent voir la famille traverser son voyage et voir le monde surmonter ses monstres violents. Il sera intéressant de voir comment la suite gère le scénario à l’avenir. Atteindront-ils un autre point de contrôle et s’achèteront-ils simplement plus de temps, ou essaieront-ils d’affronter ces monstres de front?