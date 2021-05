Un enfant de 10 ans qui a parlé contre le mandat de masque dans son école fait un tour hilarant avec Tucker Carlson – RedState ⋆ .

J’ai écrit plus tôt à propos d’un étonnant élève de quatrième année de 10 ans, John Provenzano, qui a effacé le mandat de masque de son école dans une déclaration décevante devant le conseil scolaire la semaine dernière dans le comté de Martin, en Floride.

Il semble que nous n’étions pas les seuls à admirer les paroles importantes du jeune homme sur ce que lui et ses amis avaient vécu à cause du mandat.

Provenzano vient de se rendre au spectacle de Tucker Carlson avec son père, ce qui devait être un frisson pour le garçon.

Carlson a interrogé le jeune garçon sur l’une des parties les plus poignantes de sa déclaration – le fait que lorsqu’il est tombé sur son professeur en public, loin de l’école, elle ne l’a pas reconnu. «Nous sommes coincés dans la salle de classe avec des masques sept heures par jour», a déclaré John. «Alors elle ne m’a jamais vu ni moi ni aucun des visages de mes camarades de classe auparavant. Comme c’est incroyablement triste et artificiel. Il a imité le professeur en disant qu’elle ne l’avait pas vraiment reconnu parce qu’elle ne voyait jamais que ses yeux. Imaginez ne pas avoir ce contact humain de base.

John dit que les enseignants ne leur avaient jamais expliqué la raison pour laquelle ils devaient porter les masques, qu’ils n’avaient jamais expliqué aucune science derrière cela. Il imite à nouveau l’un des enseignants, disant aux enfants qu’ils sont «irrespectueux» de ne pas porter leurs masques et qu’ils travaillent dur. John a souligné que «nous travaillons aussi dur aussi». «Il fait presque 100 degrés dehors, nous portons des masques en tissu, et vous vous attendez à ce que nous n’ayons pas chaud? Et vous plaindre? Dit John. «C’est juste… de la folie!»

Carlson a demandé au père du jeune homme, Mike Provenzano, si l’école avait ou non expliqué quelque chose aux parents. Tucker a plaisanté en disant que les chances pour un enfant de dix ans de mourir du virus étaient «plus faibles que d’être mangées par des lions». Provenzano a répondu que rien ne leur avait été expliqué, qu’il ne semblait y avoir aucune indication ou indication quant au moment où ils se déplaceraient ou s’ils passeraient à une situation facultative de masque. Il a dit que personne ne semblait prêter attention à la question. Le père souligne que les mandats ont été abandonnés dans le reste de la Floride, mais pas dans les écoles où le risque de transmission chez les enfants est plus faible que chez les adultes.

Carlson a interrogé John sur les professeurs qui le grondaient, lui et ses amis, pour avoir baissé leurs masques alors que les professeurs abaissaient leurs masques pour leur crier dessus. La livraison de John en réponse est incroyable, il a la livraison d’un comédien de vingt ans dans l’entreprise. Il était hilarant. «Sont-ils autorisés à enlever leurs masques? Est-ce que c’est la nouvelle politique? “Non je ne pense pas.” «Ils nous crient de mettre le nôtre alors que le leur n’est pas en place? Il n’y a pas de logique », dit-il, faisant rire Tucker. «Hypocrisie», a-t-il dit, faisant écho à ce qu’il a dit dans sa déclaration devant la commission scolaire.

Il est difficile de comprendre pourquoi les mandats sont conservés à l’école alors qu’ils ont été abandonnés partout ailleurs en Floride.

Mais surtout, les gens doivent écouter ce que dit ce jeune homme, comprendre ce que ces enfants doivent traverser et faire quelque chose pour changer la situation.