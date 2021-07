Un enfant de 11 ans meurt au parc à thème de l’Iowa. Ce n’est pas le premier mortellement sur l’eau

in

Les manèges à sensations dans les parcs d’attractions sont conçus pour vous donner l’impression d’être en danger, mais ils sont tous censés être parfaitement sûrs. Beaucoup de travail est fait pour s’assurer que les manèges sont en bon état de fonctionnement afin que tout le monde puisse en profiter et savoir qu’ils iront bien, même s’ils pensent parfois le contraire. Malheureusement, des accidents peuvent toujours se produire et le pire des cas s’est réalisé à Adventureland dans l’Iowa le week-end du 4 juillet lorsqu’un radeau s’est renversé sur la rivière Raging River. Quatre personnes ont été hospitalisées à la suite de l’accident et nous apprenons maintenant que l’une d’entre elles, un garçon de 11 ans, est décédée.