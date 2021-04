Un enfant de Cuauhtémoc, Chihuahua, remporte La Voz Kids 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Après une bataille incroyable pour le titre, Randy Ortiz, de l’équipe Belinda, a été déclaré par le vote du public comme le grand vainqueur de la grande finale de La Voz Kids Mexico 2021, où le régional mexicain a gagné.

Randy Ortiz a voyagé de l’état de Chihuahua à Mexico pour ses premières auditions à La Voz Kids, où il a finalement été reçu à bras ouverts par Belinda.

Randy est originaire de Cuauhtémoc, Chihuahua, où il vit avec ses parents. En fait, au moment de son audition, il a dit un grand admirateur de son père, qui travaille comme maçon.

«J’aime aider mon père, c’est un maçon. Je l’aide à lui passer les briques, l’une est tombée sur mon doigt l’autre fois. J’aime ça parce que j’aime aller manger des chips avec lui », a-t-il déclaré aux juges.

C’est aussi un grand admirateur de la musique ranchera, c’est pourquoi, dit-il, il aime s’habiller en mariachi et chanter toutes ces chansons qui lui rappellent sa terre.

Son intérêt pour la musique a commencé dès son plus jeune âge, lorsqu’il a entendu d’autres groupes chanter dans sa ville natale, alors à l’âge de six ans, il a décidé de tenter sa chance et a fait ses débuts en tant que chanteur à la présidence de Cuauhtémoc.

«Je rêve d’être un très grand chanteur professionnel. Je me sens très heureux et fier (d’être dans les Voz Kids) », a-t-il déclaré lors des auditions, où Belinda, María José, Camilo et Mau et Ricky ont combattu leurs talents.

«J’aime le fait que pour chanter de la musique régionale, il faut tout donner, il faut avoir du pouvoir dans sa voix. C’est le début d’une super carrière pour vous, j’espère que c’est avec moi que vous décidez de suivre votre chemin », furent les mots avec lesquels Belinda est tombée amoureuse de Randy à ce moment-là.

L’une des raisons pour lesquelles il a choisi Belinda était sa fréquentation avec Christian Nodal, car il a toujours été un grand fan du chanteur du groupe qui rompt avec tout ce qui est établi dans l’industrie.

“J’aime ta façon de chanter, mais Nodal chante aussi cool”, ont été les mots du petit garçon au moment de choisir l’équipe du chanteur pop.