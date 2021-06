Un enfant de deux ans atteint d’un cancer reçoit la visite virtuelle de Lars Ulrich de Metallica

Selon Global News, Lars Ulrich participé à une rencontre virtuelle avec un Canadien de deux ans METALLIQUE fan qui souffre d’un type rare de cancer.

Jeudi dernier, Milan Rossignol, qui aura trois ans en août, a reçu un appel du METALLIQUE batteur après que les médecins de l’Hôpital de Montréal pour enfants ont lancé une Twitter campagne demandant une rencontre avec le groupe. Rossignol est un patient dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital où il reçoit des traitements de chimiothérapie.

Même si Milan est incapable de s’exprimer verbalement car il est atteint d’une forme sévère d’histiocytose à cellules de Langerhans, son visage « s’illumine » chaque fois METALLIQUEles vidéos de sont lues sur l’ordinateur”, Dr Sharon Abish, oncologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants, a déclaré Nouvelles mondiales.

“Il ne parle pas mais il a une façon de communiquer ses désirs, les choses dont il est content, les choses dont il n’est pas content”, Abish mentionné. “Il est tellement excité à chaque fois METALLIQUE passe à l’écran et papa et lui font du rock and roll et ils passent un bon moment.”

Lors de la réunion virtuelle, Ulrich a parlé à Milan et ses parents, Yannick Rossignol et Catherine Perreault, aussi bien que Milanles frères et sœurs.

“Milan faire un grand sourire quand il s’est rendu compte que Lars [was speaking] à lui”, a déclaré Yannick Rossignol. “Le voir comme ça avec un beau sourire pour nous, c’est très incroyable.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).