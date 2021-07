Un enfant découvre qu’il va sauter la loterie Newegg RTX 3090

Acheter du matériel de jeu haut de gamme est un casse-tête en ce moment. Le nouveau stock de Xbox Series X/S se vend rapidement. L’accès anticipé aux commandes PS5 est payant dans des endroits comme Amazon et GameStop. Et le marché des cartes graphiques est, eh bien, vous savez comment il est. Dans ce gâchis de paniers d’achat expirés et de revendeurs Ebay, cependant, un héros s’est levé et a battu le vendeur de technologie de jeu PC Newegg à son propre jeu.

La semaine dernière, PCMag (via PC Gamer) a rapporté qu’un garçon de 11 ans en Floride (bien sûr) avait trouvé un moyen d’acheter une carte graphique Nvidia RTX 3090 à Newegg sans jouer à son nouveau système de loterie ou avoir à acheter un tas de suppléments merde. Les cartes de la série RTX 3000 et autres sont rares et très demandées. Les détaillants regroupent donc leur stock limité avec de nombreuses autres pièces coûteuses ou les tirent au sort parmi les rares gagnants de loteries en ligne comme les concours “Shuffle” de Newegg.

Mais pas dans le cas de Ricardo Santana. Il a découvert que vous pouviez réellement accéder à l’inventaire RTX 3000 extrêmement limité de Newegg en utilisant son service de création de PC de jeu sur l’application mobile. Normalement, le service vous oblige à acheter toutes les pièces d’une plate-forme de jeu finie, puis à payer à Newegg des frais d’assemblage en plus. Sur mobile, cependant, Santana a pu sélectionner toutes les pièces, passer à la caisse, puis les supprimer toutes et acheter une carte graphique Nvidia RTX 3070 à 729 $ toute seule. C’est-à-dire que pendant un bref instant, le marché des cartes graphiques a fonctionné comme il se doit.

“J’ai pensé à acheter plus, mais je ne veux pas en abuser et j’aimerais donner l’opportunité à d’autres personnes”, a déclaré le père de Santana à PCMag. “C’est terrible qu’on doive aller jusqu’ici pour pouvoir obtenir ces cartes.”

Puis Newegg est intervenu et a colmaté la fuite. “Seul un petit nombre de GPU ont été vendus via cette échappatoire et nous avons interrompu toutes les commandes ultérieures”, a déclaré à PC Mag Andrew Choi, responsable de la marque. « Et félicitations à Ricardo Santana, 11 ans, pour avoir repéré la faille ; il y a peut-être un avenir pour lui chez Newegg !

G/O Media peut toucher une commission

Eh bien, c’était bien tant que ça a duré.