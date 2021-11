Un enfant d’Oakland tué par une balle perdue alors qu’il circulait dans un véhicule sur une autoroute

Une balle perdue tirée sur une autoroute d’Oakland coincée et a tué un enfant en bas âge à bord d’un véhicule samedi après-midi, ont annoncé des responsables.

La fusillade mortelle s’est produite juste après 14 heures sur l’Interstate 880, selon le San Francisco Chronicle.

La jeune victime conduisait une berline Lexus blanche en direction du sud près de Filbert Street « lorsque leur véhicule a été soudainement touché par des coups de feu », a déclaré la California Highway Patrol au point de vente.

CHP aurait déclaré que la victime avait 3 ans, mais NBC Bay Area a rapporté

que les membres de la famille ont dit que l’enfant avait 23 mois.

Les autorités pensent que des coups de feu ont été tirés sur les voies en direction nord de l’autoroute et que « des balles ont voyagé du côté sud et une balle errante a touché l’enfant », le sergent. Raul Gonzalez a déclaré à The Chronicle.

Les autorités recherchaient le tireur samedi soir.

Les autorités pensent que les coups de feu ont été tirés sur les voies en direction nord de l’autoroute et que « des balles ont voyagé du côté sud et ont touché le tout-petit.KRON 4