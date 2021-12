Un enfant en bas âge est parti avec un « accident de voiture ressemblant à des blessures » après une « attaque » de sa mère et de son beau-père | Royaume-Uni | Nouvelles

Natalie Queiroz devant la Crown Court de Birmingham à la suite de la condamnation de Babur Karamat Raja

Les procureurs ont déclaré que Kemarni Watson Darby, trois ans, avait été piétiné avec un « pied chaussé » avec une telle force qu’il a subi de multiples fractures au corps, avant d’être retrouvé « sans vie » à son domicile. Il est allégué que le jeune a subi des coups répétés « douloureux » au cours des mois qui ont précédé sa mort de la part de sa mère Alicia Watson et de Nathaniel Pope, son partenaire à l’époque. Mme Watson, 30 ans, de Raglan Road, Handsworth et M. Pope, 1 an, d’Evans Street, Wolverhampton, sont jugés à Birmingham Crown Court.

Ils nient tous les deux le meurtre et plusieurs accusations de cruauté envers les enfants.

Le tribunal a appris que ses blessures auraient nécessité une force similaire à celle causée par une collision routière.

Le procureur Tony Badenoch QC a déclaré au tribunal que les blessures du garçon ne pouvaient pas être attribuées aux « ecchymoses habituelles sur un enfant ».

Il a déclaré: « Une assistance médicale urgente a été appelée à 15 h 49 pour s’occuper de Kemarni dans un appartement de deux lits à West Bromwich.

« À leur arrivée, les ambulanciers paramédicaux, arrivés rapidement, ont trouvé Kemarni sans vie.

« À l’époque, Watson suivait les instructions pour effectuer la RCR et elle était extrêmement angoissée.

« L’homme qui était présent dans l’appartement, assis sur une chaise près de Kemarni, n’a pas dit ou fait grand-chose.

« Les efforts pour sauver la vie de Kemarni se sont avérés infructueux et sa mort a été confirmée à 17h05 le même après-midi. »

M. Badenoch a décrit les blessures de Kemarni, qui comprenaient de multiples fractures de sa cage thoracique ainsi que des blessures au foie et au côlon, comme « horribles ».

L’enfant avait également des ecchymoses sur les poumons, la tête, la bouche, le cou, les bras, la poitrine, l’abdomen, le dos et les jambes, et a subi un traumatisme abdominal qui a provoqué une hémorragie interne mortelle, a-t-on appris au tribunal.

M. Badenoch a déclaré : « [A pathologist] a noté que Kemarni avait subi des blessures horribles à la fois ce jour-là et à des occasions antérieures.

« Les blessures étaient évidentes à la fois à l’extérieur, donc à la surface de la peau, et à l’intérieur lors d’un examen post-mortem.

« Parmi ces blessures, il y avait de multiples fractures de son squelette, dont certaines auraient nécessité une force semblable à un accident de la route ou des piétinements sur son corps, s’il était allongé vers le haut, avec un pied chaussé.

« Rien n’indiquait que sa petite taille, ses structures corporelles ou sa constitution sanguine étaient de nature à le rendre exceptionnellement susceptible aux blessures de ce type. C’était un garçon de trois ans normal, turbulent, espiègle.

« Il y avait de multiples fractures sur les côtés gauche et droit de sa cage thoracique. Ces fractures pourraient être historiquement datées des heures et des semaines précédant sa mort. »

« Ce n’était pas les ecchymoses habituelles sur un enfant comme les terrains de jeux, les bosses et autres. »

Le couple aurait « n’a pas réussi » à s’occuper du jeune, qui n’a pas été en mesure de « se défendre » des multiples coups qui lui ont été lancés, a déclaré le tribunal.

M. Badenoch a ajouté : « Il s’ensuit que Kemarni a fait l’objet d’agressions répétées et, selon toute probabilité, soutenues.

« De toute évidence, ils auraient été extrêmement douloureux et à trois ans, il n’aurait pas été en mesure, compte tenu de sa taille, d’offrir une quelconque forme de défense.

« Les responsables auraient su que c’était extrêmement douloureux, notamment en raison de la quantité de force nécessaire pour infliger ces blessures. Ce n’est donc pas un cas dans lequel un accident peut jouer un rôle.

« Pape et Watson étaient responsables de ses soins et ils vivaient ensemble dans un petit appartement.

« L’accusation est qu’ils ont singulièrement échoué à cet égard, ils ont été cruels envers lui et l’ont finalement tué. »

Le procès continue.

Reportage supplémentaire par Annabal Bagdi.