Un enfant meurt lors des célébrations de l’Atlético

22/05/2021

À 23:41 CEST

.

Un garçon de 14 ans est décédé ce samedi lorsqu’il a sorti le corps de la camionnette dans laquelle il voyageait et est entré en collision avec un mur dans le parking de la Plaza de Santa Ana à Madrid, alors qu’il célébrait la victoire de Atlético de Madrid.

Comme des témoins de l’événement l’ont rapporté à Efe, le mineur se trouvait dans une camionnette qui est entrée dans le parking avec un drapeau de l’Atlético de Madrid. Le véhicule était conduit par certains des amis de ses parents et son frère voyageait également avec lui.

À l’intérieur du parking, le jeune homme a pris la moitié de son corps par l’une des fenêtres et s’est écrasé contre un mur d’infrastructure. À la suite de l’impact, le mineur a subi une grave blessure à la tête et est entré en arrêt cardiorespiratoire. Toilettes Samur-Protection civile effectué des manœuvres de réanimation sur l’enfant pendant plus d’une heure mais ils n’ont pu que confirmer sa mort.

Une équipe de psychologues s’est occupée des membres de la famille du mineur et des parents qui se sont rendus sur les lieux de l’accident, comme l’ont confirmé des sources d’Emergencias Madrid à Efe. La police municipale de Madrid enquête sur les causes de l’événement.

